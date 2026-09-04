«Διαμαντένιος» Καραλής με ρεκόρ σε μίντινγκ στις Βρυξέλλες!

Ιστορική ημέρα για τον ελληνικό στίβο και τον Εμμανουήλ Καραλή!

Η 4 Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη του «Μανόλο», ο οποίος πρόσθεσε μία ακόμη «χρυσή» σελίδα στην σπουδαία καριέρα του, κατακτώντας το Diamond League στις Βρυξέλλες!

Λίγες ημέρες μετά το απίθανο άλμα στα 6,20μ. και την κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ, ο 26χρονος Ολυμπιονίκης συνέχισε τις υψηλές του πτήσεις και πανηγύρισε απόψε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του!

Με τον θρύλο του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, να τίθεται εκτός αγώνα λόγω ενοχλήσεων, ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την κυριαρχία του στις Βρυξέλλες, ολοκληρώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σεζόν στα τουρνουά του Diamond League.

Το ύψος των 5,92μ. ήταν αρκετό για να αφήσει πίσω του τον ανταγωνισμό και να κατακτήσει την πρώτη θέση στο Βέλγιο, μετά και τα επιτυχημένα άλματά του στα 5,52μ. και 5,82 μέτρα.

Ωστόσο, ο Καραλής όχι μόνο «βολεύτηκε» σε αυτό το ύψος, αντιθέτως, θέλησε να βάλει και λίγη περισσότερη... αστερόσκονη στην ήδη ιστορική του βραδιά! Έτσι λοιπόν, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι τοποθέτησε τον πήχη στα 6,12μ., ύψος που το πέρασε με την τρίτη προσπάθεια και έσπασε το ρεκόρ μίτινγκ το οποίο και κρατούσε ο Ντουπλάντις από το 2024!

sport-fm.gr