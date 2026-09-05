Aπό νωρίς και χωρίς... ανάσα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (05/09)
ΓΗΠΕΔΟ
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Διαλέξτε και δείτε με μεταδόσεις για όλα τα γούστα.
ΡΙΚ 2
18:50 FIBA W.C (γ): Γερμανία - Ιαπωνία
21:30 FIBA W.C (γ): Γαλλία - Κορέα
OMEGA
17:30 Formula 1 - Προκριματικά
Cytavision Sports 1
19:00 Απόλλων - Ανόρθωση
Cytavision Sports 2
20:00 Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision Sports 3
14:30 Nιούκαστλ - Μπόρνμουθ
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Κόβεντρι
19:30 Χαλ - Άστον Βίλα
Cytavision Sports 4
16:00 Φιορεντίνα - Τορίνο
19:00 Ίντερ - Νάπολι
21:45 Ρόμα - Αταλάντα
Cytavision Sports 5
17:00 Νότιγχαμ Φ. - Τότεναμ
21:00 ΑΕΚ Αθηνών - Άρης
Cytavision Sports 6
17:00 Μπράιτον - Λιντς
19:00 Βόλος - Ολυμπιακός
22:30 Σπόρτινγκ - Νασιονάλ
Cytavision Sports 7
17:00 Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας
20:00 Μαρίτιμο - Μπενφίκα
Cytavision Sports 8
17:15 Μπιλμπάο - Ατλέτικο
22:00 Βιγιαρεάλ - Λακορούνια
Cablenet Sports 1
21:45 Χάβρη - Μπρεστ
Cablenet Sports 2
18:15 Λανς - Λοριάν
21:45 Νις - Λε Μανς
Cablenet Sports 3
17:30 Mπρέντα - Φέγενορντ
21:00 Άγιαξ - Αϊντχόφεν
Novasports Prime
19:30 Σάλκε - Μπάγερν
Novasports 3
16:30 Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ
Novasports 6
16:30 Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερ.
Novasports extra1
16:30 Βέρντερ - Λειψία
Novasports extra2
16:30 Γκλάντμπαχ - Έλβεσμπεργκ
Novasports extra3
16:30 Πάντερμπορν - Φράιμπουργκ
Novasports Start
21:30 Δυναμό Δρέσδης - Μπόχουμ