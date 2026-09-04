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Η EuroLeague δηλώνει έτοιμη να ανταγωνιστεί το NBA Europe

ΓΗΠΕΔΟ

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Το NBA, σε συνεργασία με τη FIBA, έχει δρομολογήσει τη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής λίγκας

Έτοιμη να προχωρήσει αυτόνομα και να ανταγωνιστεί το NBA Europe, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία συνεργασίας, δηλώνει η EuroLeague, όπως τόνισε ο CEO της, Τσους Μπουένο.

Το NBA, σε συνεργασία με τη FIBA, έχει δρομολογήσει τη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής λίγκας, με στόχο την έναρξη της διοργάνωσης τον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το NBA Europe αναμένεται να αποτελείται από 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα έχουν μόνιμη θέση και οι υπόλοιπες τέσσερις θα προκύπτουν μέσω ετήσιων προκριματικών.

Ο Μπουένο υπογράμμισε ότι η EuroLeague επιθυμεί μια συνεργασία με το NBA, προκειμένου οι δύο πλευρές να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές τους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής.

«Εάν δεν υπάρξει συμφωνία στην Ευρώπη, θα ανταγωνιστούμε στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε εσωτερικά και, εφόσον χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της EuroLeague, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο του 2026.

Παράλληλα, ο Μπουένο προειδοποίησε για τον κίνδυνο κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς σε περίπτωση συνύπαρξης δύο ανταγωνιστικών διοργανώσεων. Όπως σημείωσε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο την εμπορική αξία όσο και τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την προσέλευση των φιλάθλων.

Από την πλευρά του, ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, είχε εκφράσει τον Ιούλιο την αισιοδοξία του ότι μπορεί να επιτευχθεί «κάποια μορφή ενοποίησης του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Στο μεταξύ, η EuroLeague προχωρά και στον δικό της σχεδιασμό. Από τη σεζόν 2027-28 εξετάζεται η αύξηση των ομάδων από 20 σε 24, ενώ στόχος είναι η δημιουργία μόνιμων franchises και η επέκταση σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ άλλων στο Παρίσι, το Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Νάπολι.

Σύμφωνα με τον Μπουένο, η EuroLeague έχει ήδη λάβει 12 δεσμευτικές προτάσεις, συνολικής αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ σε τέλη εισόδου.

Η νέα σεζόν της EuroLeague αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Ντουμπάι.

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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