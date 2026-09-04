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Δράση με 3+1... ντέρμπι για τη συνέχεια της 2ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόγραμμα για το ερχόμενο τριήμερο

Άνοιξε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής με το χορταστικό 2-2 ανάμεσα σε Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα. Οι πράσινοι με 4 βαθμούς... ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, ενώ η ομάδα των Πολεμιδιών πήρε τον πρώτο της βαθμό στον φετινό μαραθώνιο.

Η δράση συνεχίζεται το επόμενο 3ήμερο με τις άλλες έξι αναμετρήσεις. 3+1 μάλιστα είναι υψηλής... έντασης! Ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ανόρθωση, ενώ ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ. Απ' εκεί και πέρα, η Ομόνοια μετά το χαμένο Super Cup θα ταξιδέψει εκ νέου για τη Λεμεσό όπου θα αναμετρηθεί με τον Άρη. 

Το... +1 αφορά στο παιχνίδι ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ. Η ομάδα της Αμμοχώστου παραδοσιακά δυσκολεύει τους αντιπάλους της, κι αυτό θέλει να πράξει και φέτος στο σπίτι της. 

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου

ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 2-2

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου

19:00 Απόλλων – Ανόρθωση 

20:00 Ομόνοια Αραδίππου – Krasava Ε.Ν.Υ. 

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ 

20:00 Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ  

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος F.C. – Ολυμπιακός 

20:00 Άρης - Ομόνοια 

 

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