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Ολυμπιακός... καλεί Μουσιαλόφσκι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ήταν αναμενόμενο πως δεν θα παραμείνει στο Γέρι

Ο Ματέους Μουσιαλόφσκι τέθηκε εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας από την αρχή του καλοκαιριού. Ο Πολωνός δεν κατάφερε να πείσει τον Χένινγκ Μπεργκ πως μπορεί να αποτελέσει μέλος της ομάδας κι έτσι δεν ακολούθησε καν το βασικό στάδιο προετοιμασίας. 

Η Ομόνοια προκρίνει την μετακίνηση του σε ομάδα που θα του δώσει λεπτά συμμετοχής ώστε να ανεβάσει το αγωνιστικό του επίπεδο, και φαίνεται πως αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται ζεστά για τον δανεισμό του και έτσι οι τρεις πλευρές βρίσκονται σε επαφές. 

Υπενθυμίζουμε πως ο Μουσιαλόφσκι διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα της πρωτεύουσας μέχρι τον Μάιο του 2027. Μεταγράφηκε στην Ομόνοια το καλοκαίρι του 2024 και εκ τότε κατέγραψε 15 συμμετοχές και σκόραρε 2 γκολ.

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