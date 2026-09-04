Δεν γουστάρει χωρίς Κβίντα!

Θετικά νέα προκύπτουν όσον αφορά τον τραυματισμό του Γιόζεφ Κβίντα, ο οποίος έχει μπει πλέον σε κανονικούς ρυθμούς και εξ όσων φαίνεται θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα για τον αγώνα του Σαββάτου (05/09, 19:00), απέναντι στην Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα».

Μία θετική εξέλιξη για τους γαλάζιους, αν αναλογιστούμε κιόλας τα στατιστικά της ομάδας της Λεμεσού στα παιχνίδια που απουσίαζε ο Τσέχος αμυντικός από τον Φεβρουάριο του 2025, οπότε και εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού. Δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι τα αποτελέσματα ήταν λόγω της απουσίας του Κβίντα, απλά καταγράφουμε το γεγονός. Συνολικά, στον ενάμιση χρόνο του στο Κολόσσι ο 29χρονος έχασε δέκα παιχνίδια, υπολογίζοντας και το ματς της πρεμιέρας του φετινού πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη.

Στην πρώτη του χρονιά στον Απόλλωνα ο Κβίντα έχασε συνολικά έξι αγώνες, οι πέντε εκ των οποίων κόντρα στην πρώην ομάδα του, την Πάφος FC, με τον Απόλλωνα να ηττάται σε όλα. Η μετέπειτα πρωταθλήτρια εκείνης της χρονιάς επικράτησε των γαλάζιων τόσο στον αγώνα του δεύτερου γύρου (1-0), όσο και στα δύο ματς των πλέι οφ (1-2, 2-0).

Επιπλέον, βγήκε κερδισμένη και στο συναπάντημά τους στα ημιτελικά του κυπέλλου, κερδίζοντας και τα δύο παιχνίδια (4-2, 0-2). Στα πλέι οφ ο Απόλλωνας, χωρίς τον Κβίντα στη σύνθεσή του, έχασε και από την ΑΕΚ στην προτελευταία αγωνιστική των πλέι οφ, εκτός έδρας με 3-0. Πέρσι, ο Κβίντα έλειψε για πρώτη φορά στο τελευταίο παιχνίδι του 2025, όταν πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων εξέτισε ποινή μίας αγωνιστικής λόγω συμπλήρωσης καρτών στον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, τον οποίο ο Απόλλωνας κέρδισε 1-0.

Εύκολη επικράτηση πέτυχαν οι γαλάζιοι και στο ματς του κυπέλλου κόντρα στη ΜΕΑΠ (1-5), με τον Τσέχο να μένει στον πάγκο. Το τρίτο παιχνίδι που έχασε ο Κβίντα την περασμένη περίοδο, ελέω καρτών, ο Απόλλωνας έφερε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ. Όπως ένα βαθμό πήρε το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα και στο πρόσφατο 2-2 με τον Άρη, ομάδα που ήταν και τυπικά γηπεδούχος στον αγώνα.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, εκτός είναι οι Βάισμπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν που είναι τραυματίες και ο ο Μπράντον Τόμας που είναι αγωνιστική που είναι τιμωρημένος.