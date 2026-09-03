Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/09) ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open, με τον Έλληνα τενίστα να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση και να επικρατεί με ανατροπή 3-1 σετ του Λόιντ Χάρις.

Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής επιστρέφει στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam για τρίτη φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά το 2021, δείχνοντας αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, θυμίζοντας τις παλιές καλές εποχές του.

Πλέον, ο Στέφανος καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τσέχου, Γίρι Λεχέτσκα (Νο.19) το βράδυ της Παρασκευής (04/09) ώστε να βρεθεί στη φάση των «16» σε μια κορυφαία διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τον Γενάρη του 2024 και την πορεία του στο Αυστραλιανό Open.

Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς έχει εξασφαλίσει ήδη μια σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη με την έως τώρα πορεία του στα αμερικανικά κορτ, καθώς ο Έλληνας τενίστας, που ξεκίνησε το US Open στο Νο.53, βρίσκεται αυτή την στιγμή στο νούμερο 47 της παγκόσμιας κατάταξης.

sport-fm.gr