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«Έφαγε» ανατροπή κι έμεινε εκτός US Open η Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχοντας προηγηθεί 1-0 σετ, η Μαρία Σάκκαρη έχασε τελικά 1-2 από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα κι έμενε εκτός των «32» του US Open.

Εκτός συνέχειας του φετινού US Open τένις έμεινε η Μαρία Σάκκαρη. Η 31χρονη Ελληνίδα σταρ έχασε με ανατροπή 1-2 σετ (6-1, 6-7, 2-6) από την Ουκρανίδα Γιούλια Σταροντούμπτσεβα για τον δεύτερο γύρο του αμερικανικού Grand Slam κι έμεινε εκτός των «32» του τουρνουά, χάνοντας τρία γκέιμ στο δεύτερο σετ για να πάρει τη νίκη-πρόκριση, οπότε στο τρίτο σετ κατέρρευσε.

Η αναμέτρηση διήρκεσε 2 ώρες και 42’.

Αποδίδοντας εξαιρετικό τένις στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη επέστρεψε από το 1-4 στο δεύτερο σετ, όμως στο δέκατο game έχασε τρία match points, μαζί και το σετ στο tie break.

Η Ελληνίδα σταρ τελείωσε τον αγώνα με υπερδιπλάσιους πόντους (36 έναντι 17), είχε μόλις εννέα περισσότερα λάθη (39-30), έβγαλε επτά άσους, ενώ η Ουκρανίδα κανέναν, αλλά κατάφερε να αποκλειστεί.

Στο τρίτο σετ, η Σταροντούμπτσεβα ξεκίνησε με break και με love game έκανε το 2-0. H Σάκκαρη βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό break point, όμως κατάφερε να πάρει το game και να μειώσει σε 2-1. Όμως, στο πέμπτο game δέχτηκε διπλό break από τη Σταροντούμπτσεβα, η οποία ξέφυγε 4-1.

Η Σάκκαρη στο επόμενο game έχασε δύο ευκαιρίες για break, με την Ουκρανίδα να κάνει το 5-1. Η Ελληνίδα σταρ μείωσε 5-2, όμως η Σταροντούμπτσεβα έφτασε στο 6-2.

sport-fm.gr 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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