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Ο Κύργιος «έπεσε στα μαλακά» για την χρήση κοκαΐνης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κύργιος, ο οποίος είχε προσωρινά αποκλεισθεί από τις 4 Αυγούστου, είχε εισέλθει σε πρόγραμμα θεραπείας εγκεκριμένο από την ITIA για τη μείωση του τρίμηνου αποκλεισμού, βάσει των κανόνων της WADA, ανέφερε η ITIA σε ανακοίνωσή της.

 Ο -ελληνικής καταγωγής- Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος αποδέχθηκε και εξέτισε μειωμένη ποινή, αποκλεισμού ενός μηνός, βάσει των κανόνων κατά του ντόπινγκ, αφού βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης, στο τουρνουά που διεξήχθη στην Μαγιόρκα της Ισπανίας τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA).

    Ο Κύργιος, ο οποίος είχε προσωρινά αποκλεισθεί από τις 4 Αυγούστου, είχε εισέλθει σε πρόγραμμα θεραπείας εγκεκριμένο από την ITIA για τη μείωση του τρίμηνου αποκλεισμού, βάσει των κανόνων της WADA, ανέφερε η ITIA σε ανακοίνωσή της.

    Κατά την διάρκεια συζήτησης με τους ερευνητές της ITIA, ο 31χρονος τενίστας εξήγησε ότι η χρήση κοκαΐνης είχε «συμβεί κοινωνικά» κατά την διάρκεια μιας βραδινής εξόδου πριν από την προγραμματισμένη του εμφάνιση στη Μαγιόρκα, ανέφερε η ανακοίνωση.

    Η ITIA συμβουλεύτηκε έναν ανεξάρτητο επιστημονικό εμπειρογνώμονα σε ένα εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος δήλωσε ότι η εξήγηση ήταν σύμφωνη με το επίπεδο κοκαΐνης που βρέθηκε στο δείγμα του. «Ως αποτέλεσμα, η ITIA αποδέχτηκε ότι η χρήση κοκαΐνης από τον Κύργιο ήταν εκτός αγώνων», πρόσθεσε.

    Η ITIA δήλωσε ότι η τιμωρία του Κύργιου λήγει την Πέμπτη, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης του προγράμματος, ενώ όπως έγινε γνωστό, θα χάσει τα χρηματικά έπαθλα και τους βαθμούς κατάταξης από το τουρνουά στην Μαγιόρκα.

    Ο Κύργιος ζήτησε συγγνώμη τον περασμένο μήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αποτυχία του ελέγχου ντόπινγκ, λέγοντας ότι είχε κάνει ένα «τεράστιο λάθος» και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη γι' αυτό.

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