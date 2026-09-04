Ο Ζβέρεφ δυσκολεύθηκε, αλλά προκρίθηκε στον Γ` γύρο του US Open

Ο πρωταθλητής του Γαλλικού Όπεν, παραμένει στην διεκδίκηση του «παρθενικού» τίτλου του στην Νέα Υόρκη, καθώς πήρε το πρώτο σετ μετά από ένα break, αλλά ο -Νο 52 στον κόσμο-, Χαλίς, επικράτησε στο δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας τον αγώνα και προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινοί του σταδίου Arthur Ashe.

Στο τρίτο σετ, ο Γάλλος προηγήθηκε με 4-1, αλλά ο Ζβέρεφ είχε απάντηση και πήρε το προβάδισμα με 2-1 στο tie break. Ο Χαλίς αντέδρασε εκ νέου και ισοφάρισε σε 2-2, ενώ στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, ο Γερμανός τενίστας είχε την ψυχραιμία να αξιοποιήσει τις ικανότητες του και να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, όπου θ΄αντιμετωπίσει τον, Χιλιανό, Αλεχάντρο Ταμπίγιο (Νο 25 στον κόσμο).