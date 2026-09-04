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Ο Ζβέρεφ δυσκολεύθηκε, αλλά προκρίθηκε στον Γ` γύρο του US Open

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δυσκολεύθηκε, αλλά κατάφερε να προκριθεί στον Γ` γύρο του US Open, επικρατώντας του Γάλλου, Κεντέν Χαλίς με 6-4, 4-6, 7-6(3) 6-7(3) 6-3.

 Ο πρωταθλητής του Γαλλικού Όπεν, παραμένει στην διεκδίκηση του «παρθενικού» τίτλου του στην Νέα Υόρκη, καθώς πήρε το πρώτο σετ μετά από ένα break, αλλά ο -Νο 52 στον κόσμο-, Χαλίς, επικράτησε στο δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας τον αγώνα και προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινοί του σταδίου Arthur Ashe.

    Στο τρίτο σετ, ο Γάλλος προηγήθηκε με 4-1, αλλά ο Ζβέρεφ είχε απάντηση και πήρε το προβάδισμα με 2-1 στο tie break. Ο Χαλίς αντέδρασε εκ νέου και ισοφάρισε σε 2-2, ενώ στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, ο Γερμανός τενίστας είχε την ψυχραιμία να αξιοποιήσει τις ικανότητες του και να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, όπου θ΄αντιμετωπίσει τον, Χιλιανό, Αλεχάντρο Ταμπίγιο (Νο 25 στον κόσμο).

Κατηγορίες

Τενις

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