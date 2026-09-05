Αποφασισμένη η Ανόρθωση για να «σβηστεί» ο προβληματισμός

Δεν μπήκε καθόλου καλά στο νέο μαραθώνιο η Ανόρθωση. Ενόχλησε η ήττα από την ΑΕΛ στην πρεμιέρα, ωστόσο αυτό που πείραξε περισσότερο όσους αποτελούν το κυανόλευκο στρατόπεδο, ήταν η παρουσία της «Κυρίας» στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απόψε (19:00) στο ίδιο γήπεδο, το «Αλφαμέγα» έχει νέο δύσκολο εμπόδιο απέναντι της, αφού θα κοντραριστεί με τον Απόλλωνα. Εντούτοις όμως, μέσα από τέτοια παιχνίδια θα «σβηστεί» ο προβληματισμός.

Ο αντίπαλος είναι μια ομάδα με βλέψεις πρωταθλητισμού και εφόσον τον κερδίσει και μάλιστα στο «σπίτι» του, θα πιστέψει ξανά στον εαυτό της. Μπορεί να μην έγιναν προσθήκες λόγω του εμπάργκο, όμως υπάρχει ένα καλό ρόστερ ώστε να σταθεί επάξια και όλοι αναμένουν πως στη συνέχεια θα βγει στον αγωνιστικό χώρο μία πολύ καλύτερη εικόνα.

Σαφώς και για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα επιβάλλεται να υπάρξει θεαματική βελτίωση στην εικόνα της ομάδας. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο προσπάθησε όλες αυτές τις ημέρες που ακολούθησαν της ήττας στην πρεμιέρα, να τονίσει στους παίκτες πως τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς ιδρώτα. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θέλει να δει ξανά παιδαριώδη λάθη, τα οποία στοίχησαν με την ΑΕΛ και προσανατολίζεται σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα με στόχο να έρθει αμυντική προσήλωση και πολύ καλύτερη δημιουργία στην επίθεση.

Εκτός επιλογών είναι ο τιμωρημένος Φαν Νιφ και ο ανέτοιμος Αρτυματάς ενώ ίσως δεν υπάρξει ρίσκο με τους Τόσιτς και Φουρτάδο, αν και πρόκειται για δύο παίκτες στην άμυνα και άρα μειώνονται αρκετά οι επιλογές στα μετόπισθεν.