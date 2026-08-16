Ήττα και αποκλεισμός στον 2ο γύρο του Cincinnati Open για τον Τσιτσιπά

Αποκλεισμός στον 2ο γύρο του Cincinnati Open για τον Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας δεν βρήκε ρυθμό στην αναμέτρησή του με τον Καναδό και νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης και νούμερο 2 του ταμπλό, Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ (3-6, 5-7), για να μείνει εκτός συνέχειας του τουρνουά που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Αλιασίμ να μπαίνει πιο δυνατά, αφού αρχικά υπερασπίστηκε το σερβίς του και στη συνέχεια έκανε break, πριν προηγηθεί με 3-0. Ο Στέφανος πήρε το πρώτο του game για να μειώσει σε 3-1, όμως το μόνο που κατάφερε στη συνέχεια ήταν να μειώσει σε 2-4 και σε 3-5, πριν δει τον αντίπαλό του να φτάνει στο 6-3 για να προηγηθεί με 1-0 στα σετ.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ο Τσιτσιπάς είδε τον Καναδό να κάνει ένα ακόμα break, όμως αντέδρασε και απάντησε με δικό του break πριν προηγηθεί με 2-1, όμως στη συνέχεια ο Αλιασίμ πήρε τρία συνεχόμενα games, για να περάσει μπροστά με 4-2.

Ο Στέφανος υπερασπίστηκε το σερβίς του για να μειώσει σε 3-4 και σε 4-5, ενώ στη συνέχεια βρήκε το break για να ισοφαρίσει σε 5-5. Ωστόσο, ο Καναδός απάντησε άμεσα, σπάζοντας το σερβίς του Στέφανου για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, πριν πάρει και το τελευταίο game για να φτάσει στο 7-5 και να πανηγυρίσει τη νίκη-πρόκριση στον 3ο γύρο του τουρνουά.

Τα σετ: 3-6, 5-7

sport-fm.gr