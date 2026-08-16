Προκρίθηκε στους «32» του Cincinnati Open η Σάκκαρη

Μετά από μια μεγάλη μάχη που κράτησε 2 ώρες και 49 λεπτά, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Καμίλα Ραχίμοβα και να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο.32 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε της Ουζμπέκας, Νο.83, με 6-2, 5-7, 6-1, παίρνοντας για τέταρτη φορά τη νίκη απέναντί της σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισε το πρώτο σετ με τέσσερα διαδοχικά κερδισμένα games, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα. Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, η Ραχίμοβα αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Ουζμπέκα προηγήθηκε με 4-1, όμως η Σάκκαρη απάντησε με δικό της σερί και έφτασε να προηγείται με 5-4, έχοντας την ευκαιρία να τελειώσει το ματς. Η αντίπαλός της άντεξε στην πίεση, ισοφάρισε και στη συνέχεια έκανε νέο break, παρά το γεγονός ότι η Ελληνίδα είχε σβήσει τέσσερα break points.

Η Ραχίμοβα κράτησε τελικά το σερβίς της και πήρε το δεύτερο σετ με 7-5, στέλνοντας την αναμέτρηση σε τρίτο. Εκεί, όμως, η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική. Η Ελληνίδα ξεκίνησε με 3-0, ενώ λίγο αργότερα η Ραχίμοβα χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ για πρόβλημα στο αριστερό πόδι.

Η Σάκκαρη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, έφτασε στο 4-0 και δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλό της. Η Ραχίμοβα κατάφερε απλώς να μειώσει σε 4-1, πριν η Ελληνίδα κλείσει το σετ με 6-1 και πανηγυρίσει την πρόκριση.

Στον τρίτο γύρο του τουρνουά η Σάκκαρη είναι πιθανό να βρεθεί απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνή, η οποία κατέκτησε τον τίτλο στο Τορόντο, κάνει την πρεμιέρα της στο Σινσινάτι απέναντι στην Εμιλιάνα Αράνγκο (16/08, 20:00).

Πηγή: sport-fm.gr