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Κατρακύλησε στο Νο88 ο Τσιτσιπάς, άνοδος δύο θέσεων για Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Κατρακύλησε στο Νο88 ο Τσιτσιπάς, άνοδος δύο θέσεων για Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε ακόμη οκτώ θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε δύο.

Αντίθετες πορείες τράβηξαν αυτή την εβδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη. Ο 28χρονος τενίστας κατέβηκε οκτώ ακόμη σκαλοπάτια, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 88 του κόσμου, την ώρα που ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει, από την πλευρά του, την ανοδική πορεία του, καθώς κέρδισε ακόμη επτά θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 146 του κόσμου. Στην κορυφή παραμένει ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Κάρλος Αλκαράθ να ακολουθεί.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.450 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.460

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.190

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.440

5. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.160

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.110

7. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.915

8. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

9. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.580

10. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.460

...

88. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 700

...

146. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 404

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε δύο σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Στην κορυφή παραμένει -με μεγάλη διαφορά- η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.090 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.143

3. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 6.733

4. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.380

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 5.751

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.523

7. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.879

8. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.423

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.670

10. Λίντα Νόσκοβα (Τσεχία) 3.489

...

39. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.299

 

 

 

 

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Τενις

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