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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Αργεντινή-Αυστρία

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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Αργεντινή-Αυστρία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Αργεντινή και η Αυστρία τίθενται αντιμέτωπες απόψε στις 20:00, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μάχη της πρόκρισης, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Αργεντινής δίνεται από τη Stoiximan στο 1.61, η ισοπαλία στα 4.24 και η επικράτηση των Αυστριακών στα 6.89.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το combo νίκη της Αργεντινής, κόρνερ over 8,5 και Σλάγκερ 4+ αποκρούσεις αποτιμάται στα 7.15.

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Τέλος, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της Αργεντινής, να σκοράρει ο Μέσι και να μπουν πέραν των 2,5 γκολ, προσφέρεται στα 3.72.

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