ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ουρουγουάη έχει να κερδίσει ματς στο Μουντιάλ χωρίς τον Λουίς Σουάρες εδώ και 36 χρόνια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ουρουγουάη έχει να κερδίσει ματς στο Μουντιάλ χωρίς τον Λουίς Σουάρες εδώ και 36 χρόνια!

Η επιρροή του Λουίς Σουάρες στο παιχνίδι της εθνικής Ουρουγουάης ήταν τεράστια και αποδεικνύεται από ένα τρελό στατιστικό.

Η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης δείχνει να βρίσκεται σε… τέλμα! Μετά την ισόπαλη πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Σαουδική Αραβία (1-1), η «σελέστε» ήρθε 2-2 με το Πράσινο Ακρωτήρι και κινδυνεύει να μείνει εκτός συνέχειας.

Η «παλιά φρουρά» έχει αποχωρήσει και δείχνει πόσο επιδραστική ήταν γι’ αυτή την ομάδα. Ιδιαίτερα ο Λουίς Σουάρες, καθώς ο εμβληματικός αρχηγός είχε μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι της και φαίνεται από ένα τρελό στατιστικό που υπάρχει.

Διότι χωρίς τον Λουίς Σουάρες, η τελευταία νίκη της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης ήρθε πριν από 36 χρόνια.

Όταν ο χαρισματικός φορ ήταν 3 ετών και τότε διεξαγόταν στην Ιταλία το Μουντιάλ του 1990, με την «σελέστε» να επικρατεί με 1-0 της Νοτίου Κορέας στο «Φρίουλι».

Το 1994 η Ουρουγουάη δεν συμμετείχε στο τουρνουά, ούτε και τέσσερα χρόνια αργότερα. Το 2002 πήρε δύο ισοπαλίες και αποκλείστηκε από τον όμιλο, ενώ δεν συμμετείχε στην τελική φάση ούτε το 2006. Από το 2010 και έπειτα, η «σελέστε» επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, φτάνοντας εκείνη τη χρονιά μάλιστα ως τα ημιτελικά με ηγέτη τον Σουάρες…

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπεσίκτας ανέβηκε στα 50 εκατ. ευρώ για Παυλίδη αλλά θα μείνει στη Λισαβόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανζουρλισμός: Ανοίγει το T-Center για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ο ηρωισμός του είναι ήδη πηγή έμπνευσης» - Συνάντηση Ινφαντίνο με τη μητέρα του Βοζίνια

World Cup 2026

|

Category image

Κατρακύλησε στο Νο88 ο Τσιτσιπάς, άνοδος δύο θέσεων για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Η Ουρουγουάη έχει να κερδίσει ματς στο Μουντιάλ χωρίς τον Λουίς Σουάρες εδώ και 36 χρόνια!

World Cup 2026

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Γι' αυτό μπήκαν... φιουρόζα στα διαρκείας - Οι αριθμοί και η εξήγηση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το σλοβένικο δημοσίευμα και η πραγματικότητα: Τι ισχύει με Κάρνιτσνικ και Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πέταξε για Ολλανδία ο Παναθηναϊκός-Αύριο η ενσωμάτωση Τσάπρα και Πένια

Ελλάδα

|

Category image

Σφυρίζει την έναρξη ο Μπεργκ από την Κυπερούντα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γαλλία-Ιράκ: Ξεκάθαρο φαβορί σε ματς για γερά νεύρα

World Cup 2026

|

Category image

Αργεντινή-Αυστρία: Ο Μέσι οδηγεί την «αλμπισελέστε», οι Αυστριακοί ψάχνουν την υπέρβαση

World Cup 2026

|

Category image

Δείτε στην TV

TV

|

Category image

Η Αίγυπτος το γύρισε κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και έγραψε ιστορία με την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Το Πράσινο Ακρωτήρι έμεινε όρθιο κόντρα και στην Ουρουγουάη και ονειρεύεται «32»

World Cup 2026

|

Category image

Μπελάδες πρόκρισης μετά την νέα ισοπαλία για Βέλγιο και Ιράν

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη