Η Ουρουγουάη έχει να κερδίσει ματς στο Μουντιάλ χωρίς τον Λουίς Σουάρες εδώ και 36 χρόνια!

Η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης δείχνει να βρίσκεται σε… τέλμα! Μετά την ισόπαλη πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Σαουδική Αραβία (1-1), η «σελέστε» ήρθε 2-2 με το Πράσινο Ακρωτήρι και κινδυνεύει να μείνει εκτός συνέχειας.

Η «παλιά φρουρά» έχει αποχωρήσει και δείχνει πόσο επιδραστική ήταν γι’ αυτή την ομάδα. Ιδιαίτερα ο Λουίς Σουάρες, καθώς ο εμβληματικός αρχηγός είχε μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι της και φαίνεται από ένα τρελό στατιστικό που υπάρχει.

Διότι χωρίς τον Λουίς Σουάρες, η τελευταία νίκη της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης ήρθε πριν από 36 χρόνια.

Όταν ο χαρισματικός φορ ήταν 3 ετών και τότε διεξαγόταν στην Ιταλία το Μουντιάλ του 1990, με την «σελέστε» να επικρατεί με 1-0 της Νοτίου Κορέας στο «Φρίουλι».

Το 1994 η Ουρουγουάη δεν συμμετείχε στο τουρνουά, ούτε και τέσσερα χρόνια αργότερα. Το 2002 πήρε δύο ισοπαλίες και αποκλείστηκε από τον όμιλο, ενώ δεν συμμετείχε στην τελική φάση ούτε το 2006. Από το 2010 και έπειτα, η «σελέστε» επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, φτάνοντας εκείνη τη χρονιά μάλιστα ως τα ημιτελικά με ηγέτη τον Σουάρες…