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Η Μπεσίκτας ανέβηκε στα 50 εκατ. ευρώ για Παυλίδη αλλά θα μείνει στη Λισαβόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μπεσίκτας ανέβηκε στα 50 εκατ. ευρώ για Παυλίδη αλλά θα μείνει στη Λισαβόνα

Απίστευτο πρέσινγκ από την τούρκικη ομάδα στον Έλληνα επιθετικό.

Αρνητική ήταν και πάλι η απάντηση της διοίκησης της Μπενφίκα στην τέταρτη (!) πρόταση της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Η τουρκική ομάδα κατέθεσε αρχικά στις αρχές του μήνα επίσημη πρόταση 20 εκατ. ευρώ στους «αετούς» της Λισαβόνας για τον διεθνή φορ, αλλά βρήκε την πόρτα κλειστή.

Η ομάδα της γειτονικής χώρας επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση στα 35 εκατ. ευρώ, αλλά και πάλι η απάντηση ήταν αρνητική. Κατέθεσε και τρίτη πρόταση, ανεβάζοντας την προσφορά της στα 40 εκατ., όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Πορτογαλία, η «Correio da Manha», αλλά η απάντηση ήταν αρνητική ακόμη και όταν ανέβασε την πρόταση της στα 50 εκατ. ευρώ.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει όμως πως η Μπενφίκα έχει αποφασίσει να κρατήσει τον πρώτο σκόρερ της στο «Ντα Λουζ», όπως επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στην αθλητική εφημερίδα «A Bola» ο γενικός διευθυντής των «αετών», Μάριο Μπράνκο. Μάλιστα η πορτογαλική εφημερίδα κυκλοφορεί σήμερα με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο Παυλίδης μένει στη Μπενφίκα».

Ο Έλληνας επιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και τη σεζόν που πρόσφατα ολοκληρώθηκε είχε 30 γκολ και έξι ασίστ στο ενεργητικό του σε 53 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις. 

Να σημειωθεί πως η πορτογαλική ομάδα είχε αποκτήσει τον 27χρονο φορ από την Αϊντχόφεν το καλοκαίρι του 2024 αντί 18 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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