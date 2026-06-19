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Κέρδισε... χαμένο ματς η απίθανη Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Βερολίνου

ΓΗΠΕΔΟ

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Κέρδισε... χαμένο ματς η απίθανη Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Βερολίνου

Η Αρίνα Σαμπαλένκ, Νο.1 του κόσμου, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Μπαρτούνκοβα, αλλά έκανε σπουδαία ανατροπή και θα αντιμετωπίσει την Πεγκούλα για μια θέση στον τελικό του Βερολίνου.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς παρότι βρέθηκε να χάνει με σετ και διπλό μπρέικ από τη Νίκολα Μπαρτούνκοβα, κατάφερε να επιστρέψει και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του WTA 500 του Βερολίνου για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Η 28χρονη Λευκορωσίδα έχασε το πρώτο σετ με 6-2, ενώ στο δεύτερο βρέθηκε πίσω με 0-4, δείχνοντας να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ωστόσο, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ και το κατέκτησε με 7-2, στέλνοντας την αναμέτρηση σε τρίτο σετ.

Εκεί, η Σαμπαλένκα προηγήθηκε 2-0, όμως η 20χρονη Τσέχα (Νο.62) αρνήθηκε να παραδοθεί και ισοφάρισε αρχικά σε 2-2 και αργότερα σε 3-3, απαντώντας στα μπρέικ της κορυφαίας τενίστριας του κόσμου.

Τελικά, το τρίτο μπρέικ της Σαμπαλένκα στο αποφασιστικό σετ αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς πέρασε μπροστά με 5-4 και στη συνέχεια σέρβιρε επιτυχημένα για τη νίκη, ολοκληρώνοντας την ανατροπή μετά από 2 ώρες και 2 λεπτά αγώνα!

Στα ημιτελικά, η Νο.1 του κόσμου θα βρει απέναντί της την Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία επικράτησε της Μάντισον Κις με 7-6(5), 7-6(8), διατηρώντας παράλληλα το απόλυτο απέναντι σε Αμερικανίδες μέσα στο 2026 (7-0). Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Λίντα Νόσκοβα και η νικήτρια του ζευγαριού Σβιτολίνα-Ιάλα.

Πηγή: sport-fm.gr

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Τενις

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