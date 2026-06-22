ΑΠΟΕΛ: Γι' αυτό μπήκαν... φιουρόζα στα διαρκείας - Οι αριθμοί και η εξήγηση

Η μεγάλη αγάπη που έχουν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ για την ομάδα τους και οι θετικές εξελίξεις που σημειώνονται γύρω από τη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή, έχουν μετατρέψει την απογοήτευση του κόσμου σε αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Αυτό είναι κάτι που μεταφράζεται και στα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε τρεις μέρες, διατέθηκαν πάνω από 2000 εισιτήρια, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 400 κάρτες αφορούν νέους κατόχους.

Βλέποντας τον κόσμο της ομάδας να αγκαλιάζει καθημερινά τη νέα προσπάθεια, οι ιθύνοντες των γαλαζοκιτρίνων είναι πεπεισμένοι ότι η προπώληση θα συνεχιστεί στους ίδιους ρυθμούς και το επόμενο διάστημα.