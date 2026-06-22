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Αργεντινή-Αυστρία: Ο Μέσι οδηγεί την «αλμπισελέστε», οι Αυστριακοί ψάχνουν την υπέρβαση

ΓΗΠΕΔΟ

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Αργεντινή-Αυστρία: Ο Μέσι οδηγεί την «αλμπισελέστε», οι Αυστριακοί ψάχνουν την υπέρβαση

Με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Αργεντινή αντιμετωπίζει τη Δευτέρα την επικίνδυνη Αυστρία στο Dallas Stadium.

Με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Αργεντινή αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (20:00) την Αυστρία στο Στάδιο του Ντάλας.

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι προέρχεται από το εμφατικό 3-0 επί της Αλγερίας, ενώ οι Αυστριακοί θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την πρώτη τους παρουσία στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ μετά το 1982.

Αν υπήρχαν αμφιβολίες για την ικανότητα της Αργεντινής να διεκδικήσει ξανά τον παγκόσμιο τίτλο, αυτές μειώθηκαν αισθητά μετά τη νίκη επί της Αλγερίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μέσι, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή του 10ου ομίλου.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» απέχει πλέον μόλις ένα γκολ από το να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ωστόσο η πρόκριση στην επόμενη φάση παραμένει ο βασικός στόχος για το συγκρότημα του Λιονέλ Σκαλόνι.

Μία νίκη απέναντι στην Αυστρία θα εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στους «32», ενώ ακόμη και η ισοπαλία είναι πιθανό να αποδειχθεί αρκετή για τους Νοτιοαμερικανούς. Η Αργεντινή βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με οκτώ διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παρουσιάσει ισορροπία σε άμυνα και επίθεση.

Από την άλλη πλευρά, η Αυστρία ξεκίνησε επίσης θετικά τη διοργάνωση, επικρατώντας με 3-1 της Ιορδανίας. Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ δυσκολεύτηκε περισσότερο απ' όσο δείχνει το τελικό σκορ, καθώς χρειάστηκε αυτογκόλ του Γιαζάν Αλ-Αράμπ στο 76ο λεπτό για να πάρει προβάδισμα, πριν ο Μάρκο Αρναούτοβιτς διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Παρά τις αμυντικές αδυναμίες που εμφάνισε σε ορισμένα σημεία του αγώνα με την Ιορδανία, η Αυστρία παραμένει μία από τις πιο σταθερές ευρωπαϊκές ομάδες των τελευταίων ετών. Έχει δεχθεί περισσότερα από ένα γκολ μόλις μία φορά στα τελευταία 18 παιχνίδια της, ενώ διαθέτει την ποιότητα και την πειθαρχία για να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο.

Οι Αυστριακοί βρίσκονται κοντά στην πρώτη τους πρόκριση σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1982, γεγονός που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή τους στη διοργάνωση από το 1998.

Οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν. Η Αργεντινή είχε επικρατήσει με 5-1 το 1980, ενώ δέκα χρόνια αργότερα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 σε φιλική αναμέτρηση.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Αργεντινή (Σκαλόνι): Μαρτίνες – Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Μεδίνα – Ντε Πολ, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Αλμάδα – Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Αυστρία (Ράνγκνικ): Σλάγκερ – Λάιμερ, Λίνχαρτ, Αλάμπα, Μουένε – Ζάιβαλντ, Σλάγκερ – Σμιντ, Τσουκουεμέκα, Ζάμπιτσερ – Καλάιτζιτς.

 

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World Cup 2026

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