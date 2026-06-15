ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Ρεκόρ με την 153η θέση για Σακελλαρίδη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 80 του κόσμου με 740 βαθμούς.

Στο μεταξύ ο 21χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει, από την πλευρά του, την ανοδική πορεία του, καθώς κέρδισε ακόμη δύο θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 153 του κόσμου, με 396 βαθμούς, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Γιάνικ Σίνερ, με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαϊάμι και Ρώμη.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.500 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.190

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.390

5. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.070

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.060

7. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.810

8. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

9. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.635

10. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.540

...

80. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 740

...

153. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 396

Η Μαρία Σάκκαρη κατέβηκε τέσσερα σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει 1.299 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει -με μεγάλη διαφορά- η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.090 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.143

3. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 6.733

4. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.056

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 5.751

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.631

7. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.879

8. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.315

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.670

10. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 3.388

...

41. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.299

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκλεισε στη Μίλαν ο Ρούμπεν Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης της Πάφου και επίσημα ο Μαμαντόφ - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παράδειγμα προς μίμηση, οι «μπλε σαμουράϊ» συνεχίζουν την παράδοση στα γήπεδα του κόσμου

World Cup 2026

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Και επίσημα Μαδριλένος ο Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Αλλαγές στους προπονητές των Εθνικών ομάδων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι & Βέλγιο-Αίγυπτος

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Mundo Deportivo: «Η Μπράγκα ενδιαφέρεται για τον Μαρμόλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 240 μέρες στον Ολυμπιακό, οι 255 στον Εθνικό και το στοίχημα του Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Από τη Μογγολία αρχίζει η πορεία του Π. Χριστοδουλίδη προς το «Λος Άντζελες 2028»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βδομάδα κληρώσεων για τις ομάδες μας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο μέλος στο κίνημα κατά των cooling breaks του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Με έξοδα των… παικτών η μετακίνηση 600 οπαδών της Γερμανίας!

World Cup 2026

|

Category image

«Λήξαν το θέμα με Λαΐφη, δεν μπορώ να πω αν θα είναι γνωστός στο κυπριακό κοινό ο νέος προπονητής»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη