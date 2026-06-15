Ανοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 80 του κόσμου με 740 βαθμούς.

Στο μεταξύ ο 21χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει, από την πλευρά του, την ανοδική πορεία του, καθώς κέρδισε ακόμη δύο θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 153 του κόσμου, με 396 βαθμούς, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Γιάνικ Σίνερ, με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαϊάμι και Ρώμη.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.500 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.190

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.390

5. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.070

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.060

7. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.810

8. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

9. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.635

10. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.540

...

80. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 740

...

153. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 396

Η Μαρία Σάκκαρη κατέβηκε τέσσερα σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει 1.299 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει -με μεγάλη διαφορά- η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.090 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.143

3. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 6.733

4. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.056

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 5.751

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.631

7. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.879

8. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.315

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.670

10. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 3.388

...

41. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.299