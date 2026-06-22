Συμφωνία προ των πυλών: Ολλανδική εγγύηση με Μάικ Φαν ντερ Χορν για τα μετόπισθεν της ΑΕΚ!

Τον παίκτη που θα καλύψει το κενό στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ φαίνεται ότι βρήκε ο Τσάβι Ρόκα. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτός είναι ο Μάικ Φαν ντε Χορν, με τους οποίο υπάρχουν προχωρημένες επαφές και σύντομα αναμένονται εξελίξεις.

Ο 33χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, αγωνίζεται από το σεζόν 2021-22 στην Ουτρέχτη, καταγράφοντας 215 συμμετοχές, 19 γκολ και εφτά ασίστ.

Η Ουτρέχτη ήταν ο σύλλογος με τον οποίο έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Ακολούθως, αγωνίστηκε σε Άγιαξ, Σουόνσι και Αρμίνια Μπίλεφελεντ, πριν επιστρέψει στην Ουτρέχτη.