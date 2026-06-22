Γαλλία-Ιράκ: Ξεκάθαρο φαβορί σε ματς για γερά νεύρα

Εύκολο έργο για να κλειδώσει την πρωτιά με πολλά γκολ έχει η Γαλλία! Μετά το 3-0 επί της Σενεγάλης, οι «τρικολόρ» κοντράρονται με το Ιράν (00:00, EPT-2-ΣΠΟΡ) για τη 2η αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν με νίκη μπορεί να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκριση στους «32», ενώ το Ιράν παίζει «τελικό» επιβίωσης για να αποφύγει τον πρόωρο αποκλεισμό, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε 4-1 από τη Νορβηγία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Γαλλία και το Ιράκ συναντιούνται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ανδρών. Από την άλλη πλευρά, το Ιράκ επέστρεψε σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1986. Αν ηττηθεί από τη Γαλλία, θα γίνει η πρώτη ασιατική χώρα που χάνει και τα πέντε πρώτα παιχνίδια της στην ιστορία της διοργάνωσης.

Οι αποσοτλές των ομάδων

Γαλλία:

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Μπρις Σαμπά (Ρεν), Ρομπίν Ρισέρ (Λανς)

Αμυντικοί: Λούκας Ντιν (Άστον Βίλα), Μαλό Γκουστό (Τσέλσι), Λούκας Ερναντέζ (Παρί Σεν Ζερμέν), Τεό Ερναντέζ (Αλ Χιλάλ), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (Κρίσταλ Πάλας), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν)

Μέσοι: Ενγκολό Καντέ (Φενέρμπαχτσε), Μανού Κονέ (Ρόμα), Αντριάν Ραμπιό (Μίλαν), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ), Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Μαγκνές Ακλιούς (Μονακό), Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Ραγιάν Τσερκί (Μάντσεστερ Σίτι), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεσιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζαν-Φιλίπ Ματετά (Κρίσταλ Πάλας), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ), Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν), Μάρκους Τουράμ (Ίντερ)

Iράκ:

Τερματοφύλακες: Αχμέντ Μπασίλ (Αλ Σόρτα), Κουμέλ Αλ Ρεκάμπε (Αριάνα), Τζαλάλ Χασάν (Αλ Ζαβράα), Φαχάντ Ταλίμπ (Αλ Ταλάμπα)

Αμυντικοί: Ακάμ Χασίμ (Αλ Ζαβράα), Αχμέντ Γιαχία (Αλ Σόρτα), Αχμέντ Μακζνί (Αλ Νατζάφ), Ζαΐντ Ταχσίν (Παχτακόρ), Μάιθαμ Τζαμπάρ (Αλ Ζαβράα), Μανάφ Γιουνούς (Αλ Σόρτα), Μέρκας Ντόσκι (Βικτόρια Πλζεν), Μουσταφά Σααντούν (Αλ Σόρτα), Ρεμπίν Σουλάκα (Πορτ), Σάαντ Νατίκ (Αλ Ταλάμπα), Φρανς Πούτρος (Περσίμπ Μπαντούνγκ), Χουσεΐν Αλί (Πογκόν Στσέτσιν)

Μέσοι: Αϊμάρ Σερ (Σάρπσμποργκ), Αμίρ Αλ Αμαρί (Κρακοβία), Αμτζάντ Ατουάν (Ζακό), Ζαΐντ Ισμαΐλ (Αλ Ταλάμπα), Ζιντάν Ικμπάλ (Ουτρέχτη), Ιμπραχίμ Μπαγές (Αλ Ντάφρα), Κέβιν Γιάκομπ (Άαρχους), Μοχάμεντ Κασίμ (Αλ Ζαβράα), Μπασάρ Ρασάν (Παχτακόρ), Οσάμα Ρασίντ (Ερμπίλ), Πίτερ Γκουάργκις (Ντουχόκ), Σατζάντ Τζασίμ (Αλ Κάρμα), Χασάν Αμπντουλκαρίμ (Αλ Ζαβράα), Χουσεΐμ Αλι Αλ Σαεντί (Αλ Σόρτα).

Επιθετικοί: Αϊμάν Χουσεΐμ (Αλ Κάρμα), Αλι Αλ Χαμάντι (Λουτόν), Αλί Γιασίμ (Αλ Νάτζμα), Αλί Γιουσίφ (Αλ Ζαβράα), Αμάρ Μουχσίν (Μπράγκε), Γιουσέ

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν-Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Τεό Ερνάντες-Ραμπιό, Τσουαμενί-Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ-Εμπαπέ

Ιράν (Γκρέιαμ Άρνολντ): Χασάν-Χ. Άλι, Ταχσίν, Χασίμ, Ντόσκι-Αλ-Αμάρι, Ρασίντ, Ικμπάλ, Μπαγές - Τζασίμ, Χουσεΐν

Διαιτητής: Nτρου Φίσερ (Καναδάς)