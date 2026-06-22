Το σλοβένικο δημοσίευμα και η πραγματικότητα: Τι ισχύει με Κάρνιτσνικ και Ομόνοια

Εξελίξεις αναμένονται εντός των ημερών στην Ομόνοια όσον αφορά την κάλυψη του δεξιού άκρου της άμυνας.

Οι ιθύνοντες των πρασίνων είναι κοντά στην απόκτηση του Ζαν Κάρνιτσνικ, ο οποίος από τη σεζόν 2022-23 αγωνιζόταν στην Τσέλιε, καταγράφοντας 141 συμμετοχές, 10 γκολ και 21 ασίστ. Προηγουμένως θήτευσε στις Λουντογκόρετς και Μούρα. Το ενδιαφέρον της Ομόνοιας αποκάλυψε τις τελευταίες μέρες σλοβένικο ΜΜΕ και οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο διεθνής Σλοβένος, εφόσον αποκτηθεί, θα προσδώσει ποιότητα και εμπειρία στη θέση του δεξιού ακραίου αμυντικού και να καλύψει το κενό του Γιάννη Μασούρα.

Μετά τη φυγή του Ελλαδίτη άσου για τη Γερμανία, ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του έβαλαν ψηλά τον πήχη για την αναπλήρωση της συγκεκριμένης θέσης και ο Κάρνιτσνικ πληροί όλα τα κριτήρια που έθεσαν.

Παρότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.

Τόσο ο Νορβηγός προπονητής όσο και οι συνεργάτες του έβαλαν στόχο να κλείσει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και φαίνεται ότι αυτό θα γίνει.