ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το σλοβένικο δημοσίευμα και η πραγματικότητα: Τι ισχύει με Κάρνιτσνικ και Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το σλοβένικο δημοσίευμα και η πραγματικότητα: Τι ισχύει με Κάρνιτσνικ και Ομόνοια

Εξελίξεις αναμένονται εντός των ημερών για το θέμα του ακραίου αμυντικού.

Εξελίξεις αναμένονται εντός των ημερών στην Ομόνοια όσον αφορά την κάλυψη του δεξιού άκρου της άμυνας.

Οι ιθύνοντες των πρασίνων είναι κοντά στην απόκτηση του Ζαν Κάρνιτσνικ, ο οποίος από τη σεζόν 2022-23 αγωνιζόταν στην Τσέλιε, καταγράφοντας 141 συμμετοχές, 10 γκολ και 21 ασίστ. Προηγουμένως θήτευσε στις Λουντογκόρετς και Μούρα. Το ενδιαφέρον της Ομόνοιας αποκάλυψε τις τελευταίες μέρες σλοβένικο ΜΜΕ και οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο διεθνής Σλοβένος, εφόσον αποκτηθεί, θα προσδώσει ποιότητα και εμπειρία στη θέση του δεξιού ακραίου αμυντικού και να καλύψει το κενό του Γιάννη Μασούρα.

Μετά τη φυγή του Ελλαδίτη άσου για τη Γερμανία, ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του έβαλαν ψηλά τον πήχη για την αναπλήρωση της συγκεκριμένης θέσης και ο Κάρνιτσνικ πληροί όλα τα κριτήρια που έθεσαν.

Παρότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.

Τόσο ο Νορβηγός προπονητής όσο και οι συνεργάτες του έβαλαν στόχο να κλείσει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και φαίνεται ότι αυτό θα γίνει.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το σλοβένικο δημοσίευμα και η πραγματικότητα: Τι ισχύει με Κάρνιτσνικ και Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πέταξε για Ολλανδία ο Παναθηναϊκός-Αύριο η ενσωμάτωση Τσάπρα και Πένια

Ελλάδα

|

Category image

Σφυρίζει την έναρξη ο Μπεργκ από την Κυπερούντα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γαλλία-Ιράκ: Ξεκάθαρο φαβορί σε ματς για γερά νεύρα

World Cup 2026

|

Category image

Αργεντινή-Αυστρία: Ο Μέσι οδηγεί την «αλμπισελέστε», οι Αυστριακοί ψάχνουν την υπέρβαση

World Cup 2026

|

Category image

Δείτε στην TV

TV

|

Category image

Η Αίγυπτος το γύρισε κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και έγραψε ιστορία με την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Το Πράσινο Ακρωτήρι έμεινε όρθιο κόντρα και στην Ουρουγουάη και ονειρεύεται «32»

World Cup 2026

|

Category image

Μπελάδες πρόκρισης μετά την νέα ισοπαλία για Βέλγιο και Ιράν

World Cup 2026

|

Category image

Πάει για την 100ή εμφάνιση με την Εθνική Γαλλίας

World Cup 2026

|

Category image

Παρελθόν από τον Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα 1,81μ. η Έλενα Κουλιτσένκο στην πλατεία του Εσέν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η επανένωση δύο παράλληλων ιστοριών που ποτέ δεν έπαψαν πραγματικά να συνδέονται...

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι αριθμοί του Τζόκερ για την κλήρωση της 21ης Ιουνίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Aπό τα νιάτα του, πλέον ως αρχηγός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη