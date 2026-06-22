Θα είναι μαζεμένα τα φιρμάνια με έντονο βλέμμα και σε ντόπιους

Έρχονται μαζεμένες ανακοινώσεις στην Πάφο μέσα στην εβδομάδα.

Με δεδομένο πως η αποστολή των κυπελλούχων αναχωρεί για την Αυστρία την ερχόμενη Κυριακή (28/6), δεν θα αργήσουν οι επόμενες προσθήκες. Όλο αυτό το διάστημα, από όταν επισημοποιήθηκε η παραμονή του Ρικάρντο Σα Πίντο στην τεχνική ηγεσία, οι ιθύνοντες του συλλόγου τρέχουν όλα τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό.

Αρκετές περιπτώσεις παικτών που θα ενισχύσουν την ομάδα βρίσκονται σε διαδικασία επισημοποίησης, συνεπώς τα φιρμάνια θα είναι μαζεμένα. Θυμίζουμε πως η Πάφος ήδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Αζέρου μεσοεπιθετικού Μουράτ Μαματόφ και του τερματοφύλακα Χαράλαμπου Κυριακίδη.

Την περσινή σεζόν η ομάδα απέκτησε αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του συλλόγου και των φιλάθλων. Παίκτες για τους οποίους δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Στόχος είναι να μην επαναληφθεί, γι' αυτό και μερικά ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι παίκτες γνωστοί στο κυπριακό κοινό.

Ο λόγος για τους Τζιωνή και Κάστανο, για τους οποίους δεν υπήρξε διάψευση από την επίσημη Πάφο. Η ομάδα έκανε στροφή στους ποιοτικούς Κύπριους τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί και φέτος.