Πανζουρλισμός: Ανοίγει το T-Center για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς

Πανζουρλισμός επικρατεί στις τάξεις του κόσμου του Παναθηναϊκού AKTOR για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των πρασίνων.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η Βασιλική Καραμούζα στην εκπομπή “ΤΙ ΕΒΑΛΕΕΕ”, η πράσινη ΚΑΕ αποφάσισε να ανοίξει τις θύρες του T-Center για τον κόσμο, προκειμένου οι φίλοι του τριφυλλιού να αποθεώσουν τον άρχοντα των δαχτυλιδιών στην επιστροφή του μετά από 14 χρόνια.