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Πανζουρλισμός: Ανοίγει το T-Center για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Πανζουρλισμός: Ανοίγει το T-Center για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς

Το T-Center ανοίγει τις θύρες του για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, προκειμένου να αποθεωθεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως ανέφερε η Βασιλική Καραμούζα στην εκπομπή “ΤΙ ΕΒΑΛΕΕΕ”.

Πανζουρλισμός επικρατεί στις τάξεις του κόσμου του Παναθηναϊκού AKTOR για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των πρασίνων.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η Βασιλική Καραμούζα στην εκπομπή “ΤΙ ΕΒΑΛΕΕΕ”, η πράσινη ΚΑΕ αποφάσισε να ανοίξει τις θύρες του T-Center για τον κόσμο, προκειμένου οι φίλοι του τριφυλλιού να αποθεώσουν τον άρχοντα των δαχτυλιδιών στην επιστροφή του μετά από 14 χρόνια.

 

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