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«Ο ηρωισμός του είναι ήδη πηγή έμπνευσης» - Συνάντηση Ινφαντίνο με τη μητέρα του Βοζίνια

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο ηρωισμός του είναι ήδη πηγή έμπνευσης» - Συνάντηση Ινφαντίνο με τη μητέρα του Βοζίνια

Ο άλλοτε τερματοφύλακας της ΑΕΛ είναι στο επίκεντρο σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Βοζίνια είναι από τους σταρ του Μουντιάλ, μετά την απόδοση του στο ματς με την Ισπανία, κρατώντας την «Ρόχα» στο 0-0 με τις εκπληκτικές αποκρούσεις του.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε μάλιστα χθες στο ματς κόντρα στην Ουρουγουάη στις κερκίδες για πρώτη φορά και τη μητέρα του.

Την Παρασκευή αφίχθη στο Μαϊάμι η Άνα Καντίντα Εβόρα, έχοντας εξασφαλίσει βίζα από τις αμερικανικές αρχές, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια έκκληση του γιου της.

Έτσι βρέθηκε στις εξέδρες του αγώνα με την Ουρουγουάη και μετά συναντήθηκε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μοιράστηκα μια εγκάρδια συνάντηση με την Ανα Καντίντα Εβόρα, μητέρα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι. Ο ηρωισμός του σε αυτό το Μουντιάλ είναι ήδη πηγή έμπνευσης και υπενθύμισης σε ολόκληρο τον κόσμο ότι κανένα όνειρο δεν είναι τόσο μεγάλο. Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο και το Πράσινο Ακρωτήριο είναι στο επίκεντρο του».

Κατηγορίες

World Cup 2026

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