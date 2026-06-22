Σφυρίζει την έναρξη ο Μπεργκ από την Κυπερούντα

Ο ιδρώτας θα ρέει ασταμάτητα από τους παίκτες της Ομόνοιας οι οποίοι από σήμερα, φοράνε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, αν και μόλις πριν έναν μήνα τα έβγαλαν και ετοιμάζονται για τις προκλήσεις που θα συναντήσουν τη νέα σεζόν. Ο δρόμος είναι δύσκολος και απαιτητικός. Πρώτα η ομάδα της Λευκωσίας θα κάνει την προσπάθειά της να βρεθεί στη League phase του Champions League και μετά στην Κύπρο, να υπερασπιστεί το στέμμα της.

Η Κυπερούντα θα είναι ο πρώτος προορισμός στον οποίο ο Χένινγκ Μπεργκ θα προσπαθήσει να περάσει τη φιλοσοφία του. Αν και πλην ενός, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές τη γνωρίζουν. Αναφερόμαστε στον Τζέιντορ Μοντνόρ που μαζί με τον Ανδρόνικο Κακουλλή είναι τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Κύπριος επιθετικός με τον Χένινγκ Μπεργκ έκανε το ξεπέταγμά του και συστήθηκε στο κοινό και ξέρει πολύ καλά τις απαιτήσεις του Νορβηγού τεχνικού.

Η αποστολή της Ομόνοιας θα παραμείνει στο ορεινό θέρετρο μέχρι την Παρασκευή (26/06) και εκτιμάται πως θα ενσωματωθεί τουλάχιστον άλλο ένα νέο απόκτημα. Οι ιθύνοντες με πάσα μυστικότητα, παλεύουν για να κλείσουν μερικές εκκρεμότητες πριν τη μετάβαση στην Πολωνία (29/06). Η απόκτηση δεξιού μπακ αλλά και αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού είναι πιο επιτακτικές ανάγκες από αυτές του τερματοφύλακα και ακόμη ενός ακραίου επιθετικού.

Κάρνιτσνικ στο προσκήνιο

Σύμφωνα πάντως με σλοβενικό Μέσο, ο Ζαν Κάρνιτσνικ είναι πολύ κοντά στην Ομόνοια. Πρόκειται για 31χρονο δεξιό μπακ που ήταν βασικό στέλεχος της Τσέλιε τα τρία τελευταία χρόνια, με 47 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα. Πέρσι κατέγραψε 26 παρουσίες με τρεις ασίστ και παρόλο που η Τσέλιε του πρότεινε νέο συμβόλαιο, θα αποχωρήσει για άλλες πολιτείες. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, τότε η Ομόνοια θα βάλει στη φαρέτρα της έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από πρωταθλητισμό αλλά και ευρωπαϊκές παρουσίες.