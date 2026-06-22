Πέταξε για Ολλανδία ο Παναθηναϊκός-Αύριο η ενσωμάτωση Τσάπρα και Πένια

Αρχίζουν τα… βάσανα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» αφήνουν από σήμερα τη ζέστη της Αθήνας και θα βάλουν τις βάσεις για τη νέα σεζόν στο Άπελντορν ως τις 5 Ιουλίου. Η αποστολή νωρίς το πρωί έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει για την Ολλανδία.

Στο διάστημα αυτό του βασικού κομματιού της προετοιμασίας τους εκείνοι θα δώσουν ένα φιλικό την 1η του Ιουλίου με την Χέλμοντ Σπορτ στις 18:00 ώρα Ελλάδος κι άλλο ένα τρεις μέρες μετά κόντρα στον Άγιαξ στις 18:00.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, καθώς από χθες επέστρεψαν από την επιπλέον άδεια που είχαν (λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες) οι διεθνείς Τετέι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν και Γιάγκουσιτς, καθώς και ο Τσιριβέγια που είχε άδεια γάμου.

Στο γκρουπ θα προστεθούν από την Τρίτη και άλλα δύο πρόσωπα, οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Ινιάκι Πένια. Ο 24χρονος δεξιός μπακ μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Λεβαδειακό θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο 27χρονος τερματοφύλακας μετά το deal με την Μπαρτσελόνα θα υπογράψει για 3+1 χρόνια. Αμφότεροι σήμερα θα ολοκληρώσουν τις ιατρικές εξετάσεις και αύριο θα πετάξουν για την Ολλανδία.

Εξελίξεις αναμένονται άμεσα και σε άλλες μεταγραφικές υποθέσεις του Παναθηναϊκού, με την απόκτηση στόπερ να είναι στο προσκήνιο.