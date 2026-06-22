Στο ραντάρ του Αστέρα ο Βούρος

Ο Αστέρας AKTOR συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν. Μία θέση για την οποία αναζητεί ενίσχυση είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού. Σύμφωνα με το SPORT24, οι Αρκάδες έχουν στο ραντάρ τους τον Πραξιτέλη Βούρο.

O 31χρονος κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα και μία επιστροφή στην Ελλάδα είναι αρκετά πιθανή. Ο Βούρος αποχώρησε από τον ΟΦΗ το 2024 με προορισμό την Κύπρο και στη Λεμεσιανή ομάδα κατέγραψε 54 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ.