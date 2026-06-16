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Επιστρέφει στο Γουίμπλεντον με wild card η Σερένα Ουίλιαμς

ΓΗΠΕΔΟ

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Επιστρέφει στο Γουίμπλεντον με wild card η Σερένα Ουίλιαμς

Η θρυλική Αμερικανίδα πρωταθλήτρια Σερένα Ουίλιαμς θα επιστρέψει στο Γουίμπλεντον (Wimbledon) μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας με wild card συμμετοχής στο διπλό γυναικών που δόθηκε (16/6) από το All England Club.

 Η 44χρονη νικήτρια 23 τίτλων Grand Slam στο απλό έκανε την επιστροφή της αυτόν τον μήνα στο Queen's Club Championships, στο Δυτικό Κένσινγκτον του Λονδίνου, παίζοντας στο διπλό με την Καναδή Βικτόρια Μπόκο. Αυτή η συνεργασία διακόπηκε πρόωρα μετά τον τραυματισμό της Μπόκο στο γόνατο που την απέκλεισε από το Γουίμπλεντον. 

 Η Σερένα Ουίλιαμς προετοιμάζεται για το Grand Slam παίζοντας στο διπλό στο Βερολίνο αυτή την εβδομάδα με την Καρολίνα Μούτσοβα.

 Η Ουίλιαμς έχει κερδίσει επτά τίτλους στο απλό και στο διπλό του Γουίμπλεντον μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της Βένους, με την οποία θα είναι ξανά τώρα.

 Ο τελευταίος αγώνας της στο Γουίμπλεντον ήταν το 2022, όταν χρειάστηκε επίσης wild card και έχασε από την Χάρμονι Ταν στον πρώτο γύρο. 

 Οι wildcards δίνονται σε παίκτριες των οποίων η κατάταξη δεν τους επιτρέπει αυτόματη συμμετοχή και συνήθως προορίζονται για παίκτριες υψηλού προφίλ που επιστρέφουν από τραυματισμό ή για παίκτριες από την πατρίδα τους.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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