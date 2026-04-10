Οι αλλαγές στους βαθμούς θέσης για την παγκόσμια κατάταξη

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου αποφάσισε σημαντικές αλλαγές στη βαθμολόγηση των αθλητών και αθλητριών, που αφορούν τη θέση που καταλαμβάνουν στα διάφορα μίτινγκ. Μέχρι το τέλος του 2025 η κάθε θέση στις αξιολογημένες διοργανώσεις είχε μεγάλη πριμοδότηση, κάτι το οποίο τύγχανε εκμετάλλευσης σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε κάποια εθνικά πρωταθλήματα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πραγματική εικόνα των αθλητών και αθλητριών και άρα και οι βαθμοί που συγκέντρωναν στην παγκόσμια κατάταξη. «Θύματα» αυτής της μεγάλης πριμοδότησης για τις θέσεις, έπεσαν και δικοί μας αθλητές και αθλήτριες, με πιο τρανό παράδειγμα την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2024 στο Παρίσι, με τρία δικά μας παιδιά (Απόστολος Παρέλλης, Φίλιππα Φωτοπούλου, Ναταλία Χριστοφή) να μένουν εκτός τής κορυφαίας γιορτής τού αθλητισμού για ελάχιστους πόντους, ενώ άξιζαν να είναι εκεί...

Μελετώντας τα διάφορα αποτελέσματα σε αξιολογημένες διοργανώσεις, και κάνοντας τη διαπίστωση ότι είναι πολλοί οι βαθμοί που δίνονται για τις θέσεις κατάταξης, ιδιαίτερα σε σχέση με την επίδοση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου προχώρησε σε αναδιάρθρωση της πριμοδότησης βαθμών για τις θέσεις κατάταξης, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026. Και για να μην υπάρχει «αλλοίωση» τής πραγματικής εικόνας σε κάθε αγώνισμα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία φρόντισε όπως η υφιστάμενη παγκόσμια κατάταξη να καταρτίζεται με βάση την τωρινή βαθμολόγηση της θέσης κατάταξης. Επιπρόσθετα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αύξησε τις θέσεις οι οποίες καρπούνται βαθμούς στις αξιολογημένες διοργανώσεις, για να είναι πιο δίκαιη, επιβραβεύοντας περισσότερους αθλητές / αθλήτριες για την προσπάθειά τους.

Θυμίζουμε ότι η παγκόσμια κατάταξη καταρτίζεται με βάση τον μέσο όρων των πέντε κορυφαίων αποτελεσμάτων των αθλητών και αθλητριών, στα οποία μετρά η επίδοση με βάση το ουγγρικό σύστημα αξιολόγησης και οι βαθμοί από τη θέση κατάταξης αναλόγως σε ποια αξιολογημένα διοργάνωση έχουν λάβει μέρος.

(RESULT SCORE + PLACING SCORE = PERFORMANCE SCORE)

Σε πίνακες που θα σας παρουσιάσουμε θα αντιληφθείτε τη νέα τάξη πραγμάτων στην παγκόσμια κατάταξη, δίνοντας αρχικά ένα απλό παράδειγμα... Το EKO Cyprus International Athletics Meeting, το οποίο θα φιλοξενήσουμε και φέτος στο «Τσίρειο» Στάδιο τής Λεμεσού στις 29 Μαΐου 2026, ανήκει στα χάλκινα τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και στην Κατηγορία Γ. Μέχρι πέρσι, βαθμολογούνταν οι οκτώ (8) πρώτοι αθλητές / αθλήτριες στα αγωνίσματα, όμως από φέτος θα κερδίζουν βαθμούς από τη θέση κατάταξης οι 12 πρώτοι! Μέχρι πέρσι οι 8 πρώτοι λάμβαναν κατά σειρά 60 - 50 - 45 - 40 - 35 - 30 - 27 - 25 βαθμούς, όμως από φέτος οι 12 πρώτοι θα προσθέτουν 42 - 35 - 31 - 28 - 25 -22 - 19 - 16 -14 - 12 - 10 - 8 βαθμούς! Μπορεί κάποιοι κορυφαίοι αθλητές / αθλήτριες να αισθάνονται λίγο αδικημένοι από τη μείωση των κερδισμένων βαθμών με βάση τη θέση κατάταξης, όμως σε γενικές γραμμές το νέο σύστημα είναι λίγο πιο δίκαιο και άλλωστε ισχύει για όλους το ίδιο...

Μιας και μπαίνουμε σε νέα εποχή για την παγκόσμια κατάταξη, θα σας υπενθυμίσουμε αρχικά σε ποια κατηγορία ανήκουν οι αξιολογημένες διοργανώσεις, επισημαίνοντας ότι κερδίζονται βαθμοί από επιδόσεις και θέσεις μόνο στις διοργανώσεις που είναι δηλωμένες και καταχωρημένες στο επίσημο καλεντάρι τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OW

Ολυμπιακοί Αγώνες

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού Στίβου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DF

Τελικοί των Ντάιαμοντ Λιγκ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GW

Παγκόσμια Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου και Αγώνων σε Δημόσιο Δρόμο, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων Βάδην, Μίτινγκ Ντάιαμοντ Λιγκ (μόνο όσα είναι στη λίστα διαμαντιών), Χρυσά μίτινγκ μόνο για σφυροβολία και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Platinum Label

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GL

Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα ανοικτού Στίβου (Ευρωπαϊκό, Αμερικανικό, Αφρικανικό κλπ), Αναβαθμισμένα χρυσά μίτινγκ Σύνθετων Αγωνισμάτων (Götzis, Talence) και Βάδην (Λα Κορούνια)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A

Κύριοι σημαντικοί Αγώνες (Major Games) όπως είναι οι Παναφρικανικοί Αγώνες, Ασιατικοί Αγώνες, Παναμερικανικοί Αγώνες, Ευρωπαϊκοί Αγώνες, Νοτιοαμερικανικοί Αγώνες, Κοινοπολιτειακοί Αγώνες.

Χρυσά διεθνή μίτινγκ

Ντάιαμοντ Λιγκ (για αγωνίσματα που δεν είναι στη λίστα διαμαντιών)

Χρυσά διεθνή μίτινγκ κλειστού στίβου

Χρυσοί αγώνες Βάδην

Χρυσά διεθνή μίτινγκ Σύνθετων Αγωνισμάτων

Χρυσοί αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος

Χρυσοί αγώνες σε Μαραθώνιο

Διάφορα μονοήμερα μίτινγκ τα οποία προσφέρουν ανταμοιβές όπως τα χρυσά διεθνή μίτινγκ

Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου

Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα Μαραθωνίου και Βάδην, αν δεν συμπεριλαμβάνονται στα κύρια ηπειρωτικά πρωταθλήματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

Περιφερειακοί Αγώνες ή διεθνή πρωταθλήματα όπως Πανεπιστημιακοί Αγώνες, Αγώνες Φραγκόφωνων, Ιβηρο-Αμερικανικοί Αγώνες, Αγώνες Βόρειας Αμερικής και Καραϊβικής, Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Ασημένια διεθνή μίτινγκ

Ασημένια διεθνή μίτινγκ κλειστού στίβου

Ασημένιοι αγώνες Βάδην

Ασημένια διεθνή μίτινγκ Σύνθετων Αγωνισμάτων

Ασημένιοι αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος

Ελίτ αγώνες σε Μαραθώνιο

Χρυσοί αγώνες σε δημόσιο δρόμο (όχι μαραθώνιος)

Ηπειρωτικά πρωταθλήματα δεύτερης διαλογής όπως Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Α΄ Κατηγορίας, Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000μ.

Εθνικά Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών

Τελικοί NCAA Α΄ Κατηγορίας ανοικτού στίβου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

Διάφοροι διεθνείς αγώνες και κάτω των 20 ετών (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, Παγκόσμιο Ανώμαλου Δρόμου, Παγκόσμιο Βάδην Ομάδων)

Χάλκινα διεθνή μίτινγκ

Χάλκινα διεθνή μίτινγκ κλειστού στίβου

Χάλκινοι αγώνες Βάδην

Χάλκινα διεθνή μίτινγκ Σύνθετων Αγωνισμάτων

Χάλκινοι αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος

Ελίτ αγώνες σε δημόσιο δρόμο (όχι μαραθώνιος)

Ασιατική περιοδεία γκραν πρι

Ηπειρωτικά πρωταθλήματα τρίτης διαλογής όπως Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα κάτω των 23 ετών, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Β΄ Κατηγορίας, Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

Περιφερειακοί Αγώνες και πρωταθλήματα όπως Αραβικό Πρωτάθλημα, Μεσογειακοί Αγώνες, Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες CISM

Τελικοί NCAA Α΄ Κατηγορίας κλειστού στίβου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D

Περιφερειακοί Αγώνες, Πρωταθλήματα και Κύπελλα τρίτης διαλογής

Τσιάλεντζερ διεθνή μίτινγκ

Ηπειρωτικά πρωταθλήματα τέταρτης διαλογής (Ηπειρωτικά κάτω των 20 ετών, Ηπειρωτικά πρωταθλήματα συλλόγων (μόνο α κατηγορία), Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Γ΄ Κατηγορίας

Παραδοσιακές διοργανώσεις, κατόπιν αίτησης και έγκρισης από τις ηπειρωτικές ομοσπονδίες, όπως Finnkampen, Πρωτάθλημα Βαλτικών Χωρών, Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, Πρωταθλήματα Στίβου Μικρών Κρατών Ευρώπης

Πρωταθλήματα εκτός αγωνιστικής περιόδου όπως Εθνικά Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου, Χειμερινά Πρωταθλήματα Ρίψεων

Μεσογειακοί Αγώνες κάτω των 23 ετών

Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Διεθνείς αγώνες με έγκριση ηπειρωτικών ομοσπονδιών και τοπικοί αγώνες των εθνικών ομοσπονδιών

Άλλοι διάφοροι μαραθώνιοι, ημιμαραθώνιοι και αγώνες σε δημόσιο δρόμο

Μεσογειακοί Αγώνες Κ23 κλειστού στίβου

Ηπειρωτικά πρωταθλήματα κάτω των 18 ετών

Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F

Διάφορα τοπικά - εθνικά μίτινγκ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε και τον νέο πίνακα για τους βαθμούς που θα κερδίζουν οι αθλητές και οι αθλήτριες αναλόγως τής θέσης κατάταξής τους στις διάφορες αξιολογημένες διοργανώσεις. Για τα αγωνίσματα των 5.000μ., 10.000μ. και 3.000μ. στιπλ ισχύσουν διαφορετικές βαθμολογίες.

* Να σημειώσουμε ότι στις πολύ μεγάλες διοργανώσεις δίνονται βαθμοί και για την πρόκριση στον τελικό και σε κάποιες περιπτώσεις στα ημιτελικά.

* Αν, μετά την πιο πάνω επεξήγηση, έχετε ακόμα κάποιες απορίες, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ανάλυση για το τι ισχύει στην παγκόσμια κατάταξη.

Στη σελίδα https://worldathletics.org/world-ranking-rules/basics μπορείτε να δείτε τα βασικά κριτήρια και δίπλα αριστερά, στα επτά ξεχωριστά υποκεφάλαια, μπορείτε να διαβάσετε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες.