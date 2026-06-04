ΕΣΥΑΑ: Τα παιδιά των Δημοτικών γιορτάζουν στο Τσίρειο

Ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που λειτουργεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) είναι το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ), το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων να δοκιμάσουν το ταλέντο τους σε διάφορα αθλήματα. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε το 1998, με κύριο εμπνευστή τον αείμνηστο Ντίνο Μιχαηλίδη, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα ώστε τα παιδιά να καθοδηγηθούν σωστά από εξειδικευμένους δασκάλους και προπονητές και να ακολουθήσουν, στην αθλητική τους πορεία, το άθλημα που τους ταιριάζει καλύτερα.

Την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026, συμπληρώνονται τέσσερα (4) χρόνια από το θάνατο τού Ντίνου Μιχαηλίδη, με την ΚΟΕΑΣ να του αποτίνει φόρο τιμής, αφιερώνοντας στη μνήμη του τούς Παγκύπριους Αγώνες Στίβου ΕΣΥΑΑ, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στο «Τσίρειο Αθλητικό Κέντρο» τής Λεμεσού. Την Παρασκευή (05/06/26) το απόγευμα θα αγωνιστούν τα παιδιά τής Γ΄ και Δ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων (γεννηθέντα το 2017 ή το 2016) και το Σάββατο (06/06/26) τα παιδιά τής Ε΄ και Στ΄ Τάξης των Δημοτικών (γεννηθέντα το 2015 ή το 2014).

Πάρα πολύ σημαντική, τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι η συμβολή στη γιορτή των παιδιών τής μακροβιότερης γαλακτοβιομηχανίας τής Κύπρου, της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης, η οποία είναι η βασική χορηγός των Αγώνων Στίβου ΕΣΥΑΑ. Σε μια χρονιά ορόσημο, καθώς φέτος συμπληρώνει 80 χρόνια ύπαρξης, η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης συνεχίζει να προσφέρει απλόχερα στην κοινωνία, σε κάθε οικογένεια και στον κυπριακό αθλητισμό. «Μαζί συνεχίζουμε με θέληση και πάθος, ώστε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον κλασικό αθλητισμό και τις αξίες που τον συνοδεύουν: το ευ αγωνίζεσθαι, την πειθαρχία, την επιμονή και την αλληλεγγύη. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα τής ΚΟΕΑΣ έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς, με παιδιά που ξεκίνησαν από εδώ, να φτάνουν σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις. Απόδειξη πως όταν στηρίζουμε τα παιδιά, τα όνειρά τους μπορούν να γίνουν πραγματικότητα», ήταν τα εύστοχα λόγια τού διευθύνοντα συμβούλου τής Χαραλαμπίδης Κρίστης κ. Μάριου Κωνσταντίνου, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την ΚΟΕΑΣ.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΣΥΑΑ εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα από την ΚΟΕΑΣ, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του. Βασικός του στόχος είναι η έγκαιρη εισαγωγή των παιδιών στον αθλητισμό, διδάσκοντάς τους τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της πειθαρχίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Τα παιδιά αποκτούν τα απαραίτητα σωματικά και ψυχικά εφόδια, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν αθλητική συνείδηση. Το πρόγραμμα λειτουργεί με μια άρτια οργανωμένη διαδικασία, που περιλαμβάνει τούς Επαρχιακούς Αγώνες σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και ακολούθως, οι αθλητές και οι αθλήτριες που διακρίθηκαν σε αυτούς, λαμβάνουν μέρος στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου ΕΣΥΑΑ.

Οι Αγώνες ΕΣΥΑΑ λειτουργούν ως η «δεξαμενή» των Εθνικών Ομάδων. Τα ταλέντα που ξεχωρίζουν επιλέγονται για να στελεχώσουν τις Ακαδημίες των έξι Γυμναστικών Συλλόγων - Μελών της ΚΟΕΑΣ. Από το φυτώριο αυτού του προγράμματος έχουν αναδειχθεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κυπριακού αθλητισμού, που έχουν γράψει ιστορία με διακρίσεις σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις, όπως ο Κυριάκος Ιωάννου, η Ελένη Αρτυματά και πολλοί άλλοι. Η κορυφαία αθλήτρια στην ιστορία τού κυπριακού στίβου, η Ελένη Αρτυματά, είναι και η Υπεύθυνη τού αναπτυξιακού προγράμματος τής ΚΟΕΑΣ και αποτελεί έμπνευση για κάθε παιδί και ιδιαίτερα τρέφει απόλυτης εμπιστοσύνης και σεβασμού από τον κάθε γονιό.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

(Αγώνες για παιδιά που έχουν γεννηθεί 2016 ή 2017)

16:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

17:00 65μ. εμπόδια Κοριτσιών (προκριματικές σειρές)

17:00 Ύψος Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

17:00 Ρίψη Vortex Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

17:00 Μήκος Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

17:20 65μ. εμπόδια Αγοριών (προκριματικές σειρές)

17:40 65μ. εμπόδια Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

17:50 65μ. εμπόδια Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

17:50 Ρίψη Vortex Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

17:50 Μήκος Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

18:05 75μ, Κοριτσιών (προκριματικές σειρές)

18:30 75μ. Αγοριών (προκριματικές σειρές)

18:30 Ύψος Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

19:00 600μ. Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

19:10 600μ. Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

19:25 75μ. Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

19:35 75μ Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

(Αγώνες για παιδιά που έχουν γεννηθεί 2014 ή 2015)

09:15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

09:30 600μ. Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

09:30 Ύψος Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

09:30 Ρίψη Vortex Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

09:30 Μήκος Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

09:45 1.000μ. Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

10:05 65μ. εμπόδια Κοριτσιών (προκριματικές σειρές)

10:25 65μ. εμπόδια Αγοριών (προκριματικές σειρές)

10:25 Ύψος Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

10:25 Ρίψη Vortex Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

10:25 Μήκος Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

10:55 65μ. εμπόδια - ΤΕΛΙΚΟΙ

11:05 65μ. Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ

11:20 75μ. Κοριτσιών (προκριματικές σειρές)

11:45 75μ. Αγοριών (προκριματικές σειρές)

12:10 300μ. Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΣ

12:10 Σφαιροβολία Αγοριών - Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

12:20 300μ. Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΣ

12:35 75μ. Κοριτσιών - ΤΕΛΙΚΟΙ

12:45 75μ. Αγοριών - ΤΕΛΙΚΟΙ