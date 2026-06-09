Τελικοί NCAA: Στη μάχη της διάκρισης 3 Κύπριοι!

Ευχάριστες αναμνήσεις έχουν προσφέρει οι τελικοί των Πανεπιστημιακών Πρωταθλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε αρκετούς Κύπριους αθλητές και αθλήτριες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και οι αναμνήσεις αυτές θα αυξηθούν για δύο (2) αθλήτριες και έναν (1) αθλητή μας, στο τετραήμερο από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2026. Το επιβλητικό «Hayward Field» στο Γιουτζίν τού Όρεγκον, θα φιλοξενήσει και φέτος τούς τελικούς τού NCAA, με όλους τούς συμμετέχοντες και συμμετέχουσες να ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, σε μία από τις πρώτες σημαντικές διοργανώσεις τής καριέρας τους.

Ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί και φέτος στους τελικούς τού NCAA, με τρεις εξαιρετικούς αθλητές - αθλήτριες, αλλά και φοιτητές - φοιτήτριες, οι οποίοι διαπρέπουν τα τελευταία χρόνια στην άλλη άκρη τού Ατλαντικού, τη Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία), τη Χριστιάνα Έλληνα (ακοντισμός) και τον Ιωσήφ - Μιχάλη Παπά (δισκοβολία). Μάλιστα, και για τους τρεις θα είναι η δεύτερη παρουσία τους στους τελικούς τού NCAA και σίγουρα θα κυνηγήσουν καλύτερο πλασάρισμα στα αγωνίσματά τους και γιατί όχι και μία θέση στο βάθρο. Τα τελευταία χρόνια, η διοργανώτρια αρχή των τελικών στα Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα των ΗΠΑ, έχει χωρίσει ανά φύλο τις ημέρες διεξαγωγής της διοργάνωσης, με τους άνδρες να αγωνίζονται Τετάρτη (10/06) και Παρασκευή (12/06) και τις γυναίκες Πέμπτη (11/06) και Σάββατο (13/06).

Με βάση λοιπόν το πρόγραμμα, πρώτη στη μάχη της διάκρισης και του μεταλλίου, θα ριχθεί η Βαλεντίνα Σάββα (Καλιφόρνια Μπέρκλι), με τη σφυροβολία γυναικών να είναι το πρώτο αγώνισμα τής Πέμπτης (11/06), το οποίο ορίστηκε για τις 14:30 ώρα Όρεγκον, που θα είναι για μας μισή ώρα (30 λεπτά) μετά τα μεσάνυκτα, προς ξημέρωμα Παρασκευής (12/06). Η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20 και χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23, κέρδισε την 1η θέση στα προκριματικά τής Δύσης και παρουσιάζεται πανέτοιμη για τις μεγάλες βολές, που θα την οδηγήσουν στη διάκριση. Κι επειδή τέτοιες διοργανώσεις έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και κάποιες «κρυφές» δυσκολίες, η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη θα έχει ως πρώτο στόχο τη συμπερίληψή της στις πρώτες εννέα (9) μετά τις τρεις πρώτες βολές, ώστε να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατόν στις επόμενες τρεις. Σε κάθε αγώνισμα αγωνίζονται οι 24 κορυφαίοι των προκριματικών σε Ανατολή και Δύση (από 12) και θα αγωνιστούν σε δύο γκρουπ. Η

Βαλεντίνα Σάββα θα βρίσκεται στο Β΄ Γκρουπ τής σφυροβολίας και θα κάνει 7η τις προσπάθειές της.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 04:15 τα ξημερώματα Παρασκευής (12/06) για μας στην Κύπρο, θα μπει στη μάχη της διάκρισης και η Χριστιάνα Έλληνα (Βιρτζίνια) στον ακοντισμό. Η αθλήτρια τού Γιώργου Ανδρέου πέρασε μία παράξενη και δύσκολη περίοδο στις ΗΠΑ, καθώς μπήκε πολύ δυναμικά στη χρονιά, με βολή στα 54,41μ., όμως το Πάσχα είχε πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη και ακολούθως πρόβλημα με το δεξί πόδι, κάτι που επηρέασε τις επιδόσεις της. Ωστόσο, για την ίδια αποτελεί τεράστια επιτυχία η πρόκρισή της στους τελικούς τού NCAA από την Ανατολή, έστω και για έναν πόντο (κέρδισε τη 12η θέση πρόκρισης με 50,15μ. και η 13η έριξε 50,14μ.) και από τη στιγμή που είχε χρόνο για να αναπροσαρμόσει τις προπονήσεις της, ξεπερνώντας σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα τραυματισμού, είναι αποφασισμένη για τις μεγάλες βολές στο Όρεγκον. Για τη Χριστιάνα Έλληνα θα είναι η δεύτερη παρουσία της σε τελικούς τού NCAA, καθώς μετείχε σε αυτούς και το 2024, ούσα φοιτήτρια στη Φλόριντα (FIU), καταλαμβάνοντας τη 18η θέση. Στο Όρεγκον θα λάβει μέρος στο Α΄ Γκρουπ του ακοντισμού και θα κάνει 8η τις βολές της.

Ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά (UMBC) φόρεσε ήδη την... Τήβεννο αποφοίτησης από το Πανεπιστήμιο τής Βαλτιμόρης και θέλει να πει με τον πιο όμορφο τρόπο το «αντίο» του στην ακαδημαϊκή πορεία του στις ΗΠΑ. Στο 2026, ο αθλητής τού Απόστολου Παρέλλη, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην... ανεμοδαρμένη Ραμόνα τής Οκλαχόμα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοσή του στη δισκοβολία, με 64,14μ., που είναι και η δεύτερη καλύτερη επίδοση από Κύπριο, πίσω από το παγκύπριο ρεκόρ τού προπονητή του (66,32μ.). Αυτή η επίδοση, επειδή έγινε σε διεθνές μίτινγκ, δεν αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα των πανεπιστημιακών πρωταθλημάτων των ΗΠΑ, γι’ αυτό ο Παπά θέλει να κλείσει την παρουσία του στις ΗΠΑ με μεγάλη βολή, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ πανεπιστημίου τού UMBC. Πέρσι, ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά είχε την πρώτη του εμπειρία από τελικούς τού NCAA και αισθάνθηκε το πρώτο δέος, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση και φέτος θέλει να διασκεδάσει τη στιγμή και να βρεθεί στους κορυφαίους εννέα (9), που θα κάνουν και τις έξι βολές. Ο Παπά θα αγωνιστεί την Παρασκευή (12/06), στο πρώτο αγώνισμα τής ημέρας, στις 14:15 ώρα Όρεγκον, στις 00:15 ξημερώματα Σαββάτου (13/06) για μας στην Κύπρο, μετέχοντας στο Α΄ Γκρουπ, στο οποίο θα κάνει 3ος τις προσπάθειές του.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και στους τρεις σας. Απολαύστε αυτήν τη στιγμή και να πετύχετε τούς στόχους σας...

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑ

Ημερομηνία γέννησης: 17/05/2005

Αγώνισμα: Σφυροβολία

Προπονητής: Γιώργος Αρέστη

Πανεπιστήμιο: Καλιφόρνια (Μπέρκλι)

Παρατσούκλι πανεπιστημίου: Golden Bears

Ατομική επίδοση: 70,22μ. (18/05/25)

Φετινή επίδοση: 69,68μ. (14/05/26)

Κατάταξη επίδοσης φέτος στο NCAA: 5η

Προηγούμενοι τελικοί NCAA: 2025 - 10η θέση με 66,84μ.

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ: 11/06/26 14:30 (Όρεγκον), 12/06/26 00:30 (Κύπρος)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΛΛΗΝΑ

Ημερομηνία γέννησης: 18/12/2004

Αγώνισμα: Ακοντισμός

Προπονητής: Γιώργος Ανδρέου

Πανεπιστήμιο: Βιρτζίνια

Παρατσούκλι πανεπιστημίου: Cavaliers

Ατομική επίδοση: 54,63μ. (29/06/24)

Φετινή επίδοση: 54,41μ. (26/03/26)

Κατάταξη επίδοσης φέτος στο NCAA: 19η

Προηγούμενοι τελικοί NCAA: 2024 - 18η θέση με 50,31μ. (με FIU)

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ: 11/06/26 18:15 (Όρεγκον), 12/06/26 04:15 (Κύπρος)

ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑ

Ημερομηνία γέννησης: 13/05/2003

Αγώνισμα: Δισκοβολία

Προπονητής: Απόστολος Παρέλλης

Πανεπιστήμιο: UMBC

Παρατσούκλι πανεπιστημίου: Retrievers

Ατομική επίδοση: 64,14μ. (12/04/26)

Φετινή επίδοση: 64,14μ. (12/04/26), στο NCAA 59,86μ. (20/03/26)

Κατάταξη επίδοσης φέτος στο NCAA: 19η (με τα 59,86μ.)

Προηγούμενοι τελικοί NCAA: 2025 - 17η θέση με 56,98μ.

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ: 12/06/26 14:15 (Όρεγκον), 13/06/26 00:15 (Κύπρος)

Η κυπριακή προϊστορία στους τελικούς τού NCAA

Ένδοξη είναι η κυπριακή προϊστορία στους τελικούς τού NCAA στον ανοικτό στίβο, με βάση τα στοιχεία που βρήκαμε στην έρευνα μας στο διαδίκτυο. Επειδή η έρευνα ίσως να μην μας φανέρωσε όλες τις κυπριακές συμμετοχές σε τελικούς τού NCAA, παρακαλούμε τούς αθλητές - αθλήτριές μας, παρόντος και παρελθόντος, όπως μας ενημερώσουν για συμμετοχές τις οποίες δεν βρήκαμε... Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε βρει, το πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια και το άλμα σε ύψος γυναικών, είναι αυτά που χάρισαν τις μεγαλύτερες κυπριακές επιτυχίες. Με πρώτη τη Λεοντία Καλλένου (χρυσό και χάλκινο) και ακολούθως την Ελένα Κουλιτσένκο (2 χρυσά και 1 χάλκινο), ο κυπριακός στίβος έλαμψε και στην ισχυρότερη χώρα τού κλασικού αθλητισμού. Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε όσα κυπριακά συμμετοχές έχουμε ανακαλύψει στους τελικούς τού NCAA...

1984 ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Δημήτρης Αραούζος (Washington State) 7,30μ. 20ός

1985 ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Κρίστης Χρυσοστόμου (Cornell) 7,21μ. 26ος

2005 ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Μάριος Ιακώβου (Ohio State) 2,20μ. 7ος

2007 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Ζαχαρίας Άρνος (Boise State) 15,17μ. 22ος

2008 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Ζαχαρίας Άρνος (Boise State) 15,64μ. 15ος

2010 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Ζαχαρίας Άρνος (Boise State) 15,71μ. 11ος

2013 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Λεοντία Καλλένου (Georgia) 1,86μ. 4η

2014 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Λεοντία Καλλένου (Georgia) 1,89μ. 1η - ΧΡΥΣΟ

2014 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (Georgia) 69,28μ. 6ος

2015 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Λεοντία Καλλένου (Georgia) 1,87μ. 3η - ΧΑΛΚΙΝΟ

2015 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Φίλιππα Φωτοπούλου (Alabama) 5,91μ. 21η

2015 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (Georgia) 68,10μ. 9ος

2016 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (Georgia) 68,83μ. 9ος

2017 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Μιχάλης Κρητικός (Memphis) 69,18μ. 13ος

2017 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (Georgia) 71,44μ. 7ος

2017 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Φίλιππα Φωτοπούλου (Alabama) 5,93μ. 19η

2022 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ελένα Κουλιτσένκο (Georgia) 1,80μ. 11η

2023 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ελένα Κουλιτσένκο (Georgia) 1,87μ. 3η - ΧΑΛΚΙΝΟ

2024 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ελένα Κουλιτσένκο (Georgia) 1,97μ. 1η - ΧΡΥΣΟ

2024 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Χριστιάνα Έλληνα (Florida - FIU) 50,31μ. 18η

2025 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ελένα Κουλιτσένκο (Georgia) 1,96μ. 1η - ΧΡΥΣΟ

2025 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αιμιλία Κολοκοτρώνη (Harvard) 67,82μ. 9η

2025 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Βαλεντίνα Σάββα (California) 66,84μ. 10η

2025 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Ιωσήφ Μιχάλης Παπά (UMBC) 56,98μ. 17ος

* Στις φωτογραφίες, από πάνω το παρελθόν με Κρίστη Χρυσοστόμου, Ζαχαρία Άρνο, Αλέξανδρο Πουρσανίδη, Λεοντία Καλλένου, Φίλιππα Φωτοπούλου, Αιμιλία Κολοκοτρώνη και Ελένα Κουλιτσένκο, και κάτω το σήμερα με Βαλεντίνα Σάββα, Χριστιάνα Έλληνα και Ιωσήφ Μιχάλη Παπά.