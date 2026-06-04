Τα όρια για το Ευρωπαϊκό Κλειστού του 2027 στη Βαλένθια

Στη Βαλένθια θα ανοίξει η αυλαία των μεγάλων διοργανώσεων στην επόμενη χρονιά, καθώς το «Παλάου Βελοντρόμ Λουίς Πούιγκ» θα φιλοξενήσει, από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου 2027, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών - Γυναικών. Μία ιδιαίτερη διοργάνωση για τους αθλητές και τις αθλήτριες οι οποίοι έχουν και τη χειμερινή αγωνιστική δραστηριότητα στο πρόγραμμά τους. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε πρόσφατα τα όρια πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Κλειστού τού 2027, κάποια από τα οποία φαντάζουν αρκετά δύσκολα, και μάλλον ακολουθεί την πολιτική τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, θέλοντας να έχει στη διοργάνωση τούς κορυφαίους και πιο φορμαρισμένους Ευρωπαίους τη συγκεκριμένη περίοδο.

Για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κλειστού 2027 θα ληφθούν υπόψη, αρχικά όσοι πετύχουν τα όρια εντός παραθύρου ενός χρόνου, δηλαδή από τις 22 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2027 και ακολούθως οι απαιτούμενες θέσεις θα συμπληρωθούν από τους κορυφαίους τής περιόδου από την 1η Νοεμβρίου 2026 μέχρι την 21η Φεβρουαρίου 2027. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα υπερισχύσει η δεύτερη καλύτερη επίδοση.

Η κάθε χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής το πολύ με τρεις (3) αθλητές - αθλήτριες σε κάθε αγώνισμα. Αν κάποια Ομοσπονδία - μέλος τής Ευρωπαϊκής δεν έχει εξασφαλίσει πρόκριση με τον οποιονδήποτε τρόπο, τότε μπορεί να εκπροσωπηθεί με έναν άνδρα και μία γυναίκα, κάνοντας έγκαιρα το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι γεννήθηκαν το 2011 και προηγουμένως, με εξαίρεση τη σφαιροβολία ανδρών, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2009 και πριν. Επίσης, για να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε συμμετοχή ο κάθε αθλητής / αθλήτρια θα πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό παρακολούθησης τού προγράμματος αντιντόπινγκ τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας «I Run Clean».

Καμία πρόκριση μέχρι στιγμής!

Με βάση τα υψηλά όρια και το περιθώριο επίτευξης αυτών (22/02/26 - 21/02/27) μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ο οποιοσδήποτε αθλητής ή αθλήτριά μας που να τα έχουν επιτύχει. Ο ρέκορντμαν συμμετοχών, Μίλαν Τράικοβιτς και πρωταθλητής Ευρώπης στα 60μ. με εμπόδια κλειστού το 2019, έτρεξε μέσα στη χρονιά κάτω από το όριο των 7.61, όμως αυτό έγινε οκτώ ημέρες (14/02/26, 7.60) προτού αρχίσουν να μετράνε τα όρια για το Ευρωπαϊκό Κλειστού τού 2027. Γι’ αυτό θα πρέπει να πετύχει το όριο τον χειμώνα τού 2027 ή να σημειώσει νέο παγκύπριο ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια, καθώς το ρεκόρ του στα 13.25 είναι ακριβώς και το όριο που θα δώσει πρόκριση από τον ανοιχτό στίβο.

Να σημειώσουμε ότι, με βάση τα υψηλά όρια που έχουν τεθεί, θα πρέπει να καταρριφθούν παγκύπρια ρεκόρ για να έχει η Κύπρος εκπρόσωπο με όριο στο Ευρωπαϊκό Κλειστού τού 2027. Μόνο ο Μίλαν Τράικοβιτς στα 60μ. με εμπόδια έχει τρέξει κάτω από το όριο (7.61 το όριο, 7.51 το παγκύπριο ρεκόρ του), όπως και η Ναταλία Χριστοφή στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών (7.95 το όριο, 7.92 το παγκύπριο ρεκόρ της), όμως η πρωταθλήτριά μας έχει γίνει μανούλα τον Οκτώβριο τού 2025 και δεν είναι σίγουρο το πότε θα επιστρέψει στις υψηλές επιδόσεις της. Προσθέτουμε και την Ελένα Κουλιτσένκο, στις αθλήτριες που έχουν παγκύπριο ρεκόρ σε ταύτιση με το όριο, αφού η 7η Ολυμπιονίκης μας στο ύψος έχει περάσει το 1,97μ. (2024) όσο είναι και το όριο. Πέντε πόντους μακριά από το όριο στο μήκος βρίσκεται η Φίλιππα Φωτοπούλου, με φετινή καλύτερη επίδοσή της τα 6,78μ., με το όριο να είναι στα 6,83μ. και άρα θα πρέπει να σπάσει το ρεκόρ τής Μαρούλας Λάμπρου (6,80μ.) για να προκριθεί. Ελπίζουμε ότι η Βαλένθια, στην οποία ζούσε από το 2019 έως το 2025, θα την εμπνεύσει.

Όπως και να έχει η υφιστάμενη κατάσταση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και αθλήτριές μας, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Κλειστού τού 2027.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 2027

Δ.Θ.: Διαθέσιμες Θέσεις