Έβδομη στο Μαρόκο η Ελένα Κουλιτσένκο!

Τη δεύτερη παρουσία της σε Ντάιαμοντ Λιγκ κατέγραψε την Κυριακή, 31 Μαΐου 2026, η Ελένα Κουλιτσένκο, λαμβάνοντας μέρος στο τρίτο της χρονιάς, στην πόλη Ράμπατ τού Μαρόκου. Η 7η Ολυμπιονίκης μας στο ύψος «κουβάλησε» μαζί της στην αφρικανική χώρα και κούραση ταξιδιού από την παρουσία της στο δικό μας EKO Cyprus International Athletics Meeting, μόλις την Παρασκευή 29/05/26, στο οποίο κατέγραψε την καλύτερη φετινή της επίδοση σε ανοικτό στίβο, με 1,89μ., που ήταν και ρεκόρ μίτινγκ. Στο Μαρόκο η Κουλιτσένκο έκανε και πάλι αρκετά καλή προσπάθεια, περνώντας επιτυχώς το 1,87μ., καταλαμβάνοντας την 7η θέση, που της εξασφάλισαν τούς δύο πρώτους της βαθμούς. Η Κουλιτσένκο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 1,78μ., με τη δεύτερη το 1,83μ. και το 1,87μ., ενώ -παρά τις καλές προσπάθειές της- απέτυχε τρεις φορές στο 1,91μ.

Από το φθινόπωρο τού 2025 και προερχόμενη από φανταστική τελευταία χρονιά στο NCAA των ΗΠΑ, όπου αναδείχθηκε και πάλι χρυσή πρωταθλήτρια, η Ελένα Κουλιτσένκο άρχισε τη συνεργασία της με τον Βρετανό προπονητή Φαζ Καν και χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ζωής της, αφού ουσιαστικά τώρα αρχίζει την επαγγελματική της καριέρα. Από την Κύπρο άρχισε να δείχνει πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο για επιστροφή και σταθεροποίηση σε άλματα πάνω από το 1,90μ.. Άλλωστε, η φετινή χρονιά τώρα αρχίζει και είναι μεγάλη και γεμάτη από διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οι Κοινοπολιτειακοί και οι Μεσογειακοί Αγώνες και θα αρχίσει να «φορμάρεται» την κατάλληλη στιγμή. Και βέβαια, πέρα από τους στόχους υψηλών αλμάτων, διάκρισης και κατάκτησης μεταλλίων στις πιο πάνω διοργανώσεις, έχει και ως στόχο της να προσκαλείται συχνά στα κορυφαία μίτινγκ των Ντάιαμοντ Λιγκ. Το επόμενο Ντάιμοντ Λιγκ στο οποίο περιλαμβάνεται το ύψος γυναικών, θα είναι το 11ο στη σειρά, αυτό στο Λονδίνο, στο οποίο έκανε πέρσι το ντεμπούτο της η Κουλιτσένκο, στις 18 Ιουλίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τούς Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, τους οποίους θα φιλοξενήσει η Σκοτία στη Γλασκόβη.

Συγχαρητήρια Ελένα για την πολύ καλή παρουσία σου στο πρώτο φετινό σου Ντάιαμοντ Λιγκ. Καλή συνέχεια…

Ελλαδικά μίτινγκ…

Στην Ελλάδα διεξάγονται σε διάφορες πόλεις αρκετά μίτινγκ στίβου, είτε διεθνή είτε τοπικά, στα οποία βρίσκουν την ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος και Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες. Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τα κυπριακά αποτελέσματα τού σαββατοκύριακου, 30-31 Μαΐου 2026.

ΝΤΑÏΑΜΟΝΤ ΛΙΓΚ, ΡΑΜΠΑΤ ΜΑΡΟΚΟ (31/05/26)

Ύψος: Ελένα Κουλιτσένκο 1,87μ. 6η

«ΧΑΛΚΙΝΟ» ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ (31/05/26)

Σφυροβολία: Αλέξανδρος Πουρσανίδης Δ.Κ.Ε. –

ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ (31/05/26)

Σφυροβολία (6κ.): Αλέξανδρος Γκαμράουι 69,78μ. 1ος

Σφυροβολία (6κ.): Αχιλλέας Γρηγορίου 58,76μ. 4ος

Σφυροβολία (5κ.): Αχιλλέας Γρηγορίου 68,12μ. 3ος ατ.επ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ (30/05/26)

100μ.: Εμμανουήλ Χριστοδούλου 10.66 (+3,6) 1ος

100μ.: Ορέστης Λογίδης 11.04 (+2,6) 9ος

400μ.: Ορέστης Λογίδης 50.27 5ος

400μ. εμπόδια: Χριστιάνα Μαρούχου 1:02.96 2η

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (30/05/26)

100μ.: Στυλιάνα Βασιλείου 13.68 (-0,2) 7η

Τριπλούν: Χλόη Χρίστου 12,00μ. (0,0) 8η

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ, ΑΙΓΙΟ (30/05/26)

Ύψος: Ευγενία Παπαπαντελή 1,50μ. 4η

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ», ΤΡΙΠΟΛΗ (30/05/26)

Επί κοντώ: Κωνσταντίνος Προκοπίου 4,90μ. 1ος

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΔΑΦΝΕΙΑ, ΡΟΔΟΣ (30/05/26)

800μ.: Βικτώρια Ανδρέου 2:23.24 1η

1.500μ.: Βικτώρια Ανδρέου 4:53.30 2η

Δ.Κ.Ε.: Δεν Κατέγραψε Επίδοση (τρεις άκυρες)