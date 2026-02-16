ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΣΠ: H Ολίβια Φωτοπούλου συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους

ΓΣΠ: H Ολίβια Φωτοπούλου συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους

Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ στα 200μ. στην Παιανία

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) με ανακοίνωσή του εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στην αθλήτριά του Ολίβια Φωτοπούλου για την εξαιρετική της εμφάνιση στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου που πραγματοποιήθηκε στην Παιανία το σαββατοκύριακο, όπου σημείωσε νέο παγκύπριο ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 23.07.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η επίδοση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον κυπριακό στίβο και επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της αθλήτριας σε διεθνές επίπεδο. Η συνέπεια, η αγωνιστική της ωριμότητα και η συστηματική προετοιμασία αντικατοπτρίζονται ξεκάθαρα στο αποτέλεσμα, το οποίο τιμά τόσο την ίδια όσο και τον Σύλλογό μας.

Στην ίδια διοργάνωση, εξαιρετική παρουσία είχε και ο αθλητής του ΓΣΠ Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος κατέγραψε έριξε στα 19,30μ. (ατομική επίδοση) στη σφαιροβολία, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του πρόοδο και τη δυναμική του στο αγώνισμα. Ο Πέτρος προπονείται από τον Απόστολο Παρέλλη. Παράλληλα, η Καλλιόπη Κουντούρη σημείωσε χρόνο 54.77 στα 400 μέτρα, επίδοση που καταδεικνύει τη σταθερότητά της και στον κλειστό στίβο.

Ο Σύλλογος συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές του που συμμετείχαν στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου. Οι εμφανίσεις αυτές ενισχύουν τη διαχρονική παρουσία του Συλλόγου στον κλασσικό αθλητισμό και δημιουργούν αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, εντός Κύπρου και διεθνώς, στη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου».

