Κεσίδης και Σάββα ελπίδες χρυσού στην κατηγορία Κ23!

Ο κυπριακός στίβος εναποθέτει τις ελπίδες του για κατάκτηση μεταλλίων στο 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, σε δύο υπερταλαντούχους σφυροβόλους, τον Ιωσήφ Κεσίδη και τη Βαλεντίνα Σάββα, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην κατηγορία κάτω των 23 ετών. Και οι δυο τους στην παιδική και εφηβική πορεία τους ήταν οι κορυφαίοι στην ηλικία τους σε όλη την υφήλιο, κατακτώντας τις κορυφές τού κόσμου και τής Ευρώπης. Χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης Κ18, ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης Κ20, χρυσός και χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20, πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 (στα 20 του) και ο μοναδικός μας χρυσός νικητής σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα Ρίψεων, τα επιτεύγματα τού Ιωσήφ Κεσίδη. Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 και Κ20, ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20, χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 (στα 20 της), τα επιτεύγματα τής Βαλεντίνας Σάββα.

Και οι δύο διανύουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι οι κάτοχοι των παγκύπριων ρεκόρ ανδρών και γυναικών, αλλά και όλων των υπόλοιπων στις μικρότερες ηλικίες!!! Ο Ιωσήφ Κεσίδης έριξε φέτος στον πρώτο αγώνα του στα 77,32μ., το οποίο εκτός από παγκύπριο ρεκόρ ανδρών και Κ23, είναι και όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. Η Βαλεντίνα Σάββα έγινε από πέρσι η πρώτη και μοναδική μας αθλήτρια που έριξε τη σφύρα της πάνω από τα 70 μέτρα (70,22μ.) και ήρθε ειδικά στην Κύπρο από την Καλιφόρνια, για να κάνει πρεμιέρα στη χρονιά στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, με μοναδικό στόχο το χρυσό μετάλλιο. Να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία και νέα ρεκόρ...

* Να αναφέρουμε ότι ο Ιωσήφ Κεσίδης θα αγωνιστεί στο πρώτο αγώνισμα τού φετινού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, στις 10:00 το πρωί τού Σαββάτου (14/03/26) και η Βαλεντίνα Σάββα στις 10:10 το πρωί τής Κυριακής (15/03/26). Και τα δύο αγωνίσματα θα γίνουν στο κεντρικό γήπεδο τού Εθνικού Σταδίου Στίβου ΓΣΠ.

Αυτοί που ξεχωρίζουν ανά αγώνισμα Κ23...

Οι κατηγορίες κάτω των 23 ετών περιλαμβάνουν αρκετούς φιλόδοξους και ταλαντούχους αθλητές, κάποιοι από τους οποίους είχαν και έχουν εξαιρετική πορεία και αναδείχθηκαν μέχρι και Ολυμπιονίκες. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις ηλικίες και γι’ αυτό διεξάγει από το 1997 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, ενώ εισήγαγε και τις κατηγορίες κάτω των 23 ετών στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα Ρίψεων από το 2007. Πιο κάτω θα κάνουμε κάποια μικρή αναφορά σε όλα τα αγωνίσματα κάτω των 23 ετών, στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, με τη σημείωση ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι και όσες γεννήθηκαν το 2004 και μετά. Επίσης, σημειώνουμε ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα εκπροσώπησης μόνο από έναν αθλητή ή μία αθλήτρια.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ23

Από τους συμμετέχοντες μόνο ο Μολδαβός Αλεξάντρ Μαζούρ έχει ρίξει πάνω από τα 20 μέτρα (20,17μ.) και αναμένεται να παλέψει για το χρυσό μετάλλιο με τον Ολλανδό Γιάνικ Ρόλφινκ (19,70μ.), τον Σουηδό Λέο Ζίκοβιτς (19,47μ., αργυρός πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κ23 και τον Γερμανό Λούκας Σιέμπερ (19,27μ.).

Συνολικές συμμετοχές: 18

Κυπριακή συμμετοχή: Κυριάκος Βασιλείου (14/01/2008) (ατομικό και φετινό 15,49μ.)

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ23

Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο Ουκρανός Μιχάιλο Μπρούντιν, ο μοναδικός που έχει ρίξει πάνω από τα 60 μέτρα (61,33μ.), ο οποίος ήταν χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης Κ20 (2023) και Κ18 (2022), 4ος στο Παγκόσμιο Κ20 (2024) κι επίσης 4ος στο περσινό Ευρωπαϊκό Κ23 και Ευρωπαϊκό Ρίψεων Κ23! Σε ανοδική πορεία βρίσκονται ο Ελβετός Φίλιπ Σμίντλι (58,04μ.) και ο Ούγγρος Σόμπορ Ντόμπο (58,20μ.).

Συνολικές συμμετοχές: 15

Κυπριακή συμμετοχή: Κυριάκος Γενεθλή (15/05/2005) (ατομικό 52,81μ., φετινό 51,81μ.)

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ23

Τα εξαιρετικά επιτεύγματα τού Ιωσήφ Κεσίδη τα αναφέραμε στην εισαγωγή και ευελπιστούμε ότι και φέτος θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Μεγάλος ανταγωνιστής του θα είναι ο προερχόμενος από τη σπουδαία ουγγρική σχολή, πανύψηλος Άρμιν Σαμπάντος, ο οποίος είναι ένα χρόνο μικρότερος (γεννημένος το 2006) και έκανε τη μεγάλη έκπληξη πέρσι στο Παγκόσμιο Ανδρών τού Τόκιο, κατακτώντας την 8η θέση!!! Ο Σαμπάντος έχει ατομική επίδοση τα 78,06μ. (ο Κεσίδης 77,32μ.) και ήταν 3ος στο Παγκόσμιο Κ20 το 2024 (όταν ο Κεσίδης κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο) και χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης Κ20 πέρσι στο Τάμπερε. Στους διεκδικητές τής κορυφής αναμένεται να είναι και ο Ελλαδίτης Γεώργιος Παπαναστασίου (ατομικό 74,62μ.), ο οποίος κέρδισε πέρσι το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ23 στο Μπέργκεν, εκεί όπου μαζί με τον Κεσίδη (χρυσό) και τον Ιωάννη Κορακίδη (χάλκινο) σχημάτισαν ένα απόλυτα ελληνικό βάθρο.

Συνολικές συμμετοχές: 14

Κυπριακή συμμετοχή: Ιωσήφ Κεσίδης (19/08/2005) (ατομικό και φετινό 77,32μ.)

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Κ23

Οι Γερμανοί έχουν δηλώσει δύο αθλητές και όποιον και αν επιλέξουν να αγωνιστεί θα είναι από τα φαβορί για το χρυσό στον ακοντισμό. Ωστόσο, ένας από τους δύο δεν είναι ο... οποιοσδήποτε, είναι ο Μαξ Ντένινγκ, ο κάτοχος τού ρεκόρ Ευρώπης κάτω των 23 ετών με το φανταστικό 90,20μ.!!! Ο Ντένινγκ έριξε φέτος στα 75,17μ., ενώ ο δεύτερος υποψήφιος εκπρόσωπος τής Γερμανίας, ο Φλόριαν Σμιντ έριξε στα 76,91μ. Η γερμανική σχολή αναμένεται να ανταγωνιστεί με την τσεχική, με τον Γιαν Βίσκα να έχει ατομικό 77,60μ., όσα έχει ρίξει και ο Ισπανός Ράφαελ Μαΐκες. Στους διεκδικητές των μεταλλίων αναμένονται να είναι ο Ολλανδός Ράιαν Γιάνσεν (76,35μ.) και ο Γάλλος Τομά Μπακέ (74,33μ.).

Συνολικές συμμετοχές: 15

Κυπριακή συμμετοχή: Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης (22/07/2008) (ατομικό και φετινό 60,21μ.)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23

Βάσιμες ελπίδες για χρυσό μετάλλιο έχει η Ελλάδα, με τη Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία φέτος κάνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ρίχνοντας στον κλειστό στα 16,59μ. Ανταγωνίστριες τής Ραφαηλίδου θα είναι δύο ισχυρές σχολές στις ρίψεις, η γερμανική και η πολωνική. Η Γερμανίδα Έλενα Κοπ (χάλκινη πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κ23) έχει την καλύτερη επίδοση με 16,90μ., ενώ η Πολωνή Αλεξάνδρα Τορόντσιακ έριξε στα 16,50μ.

Συνολικές συμμετοχές: 16

Κυπριακή συμμετοχή: /

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23

Αρκετά ανταγωνιστική αναμένεται η δισκοβολία Κ23, με τις περισσότερες αθλήτριες να έχουν κοντινές επιδόσεις και θα είναι θέμα ημέρας ποια θα επικρατήσει. Τις κορυφαίες επιδόσεις καριέρας έχουν η Γαλλίδα Πρινσές Ιμάν (56,50μ.), η Δανή Αν Γιουλ Γένσεν (56,39μ.) και η Γερμανίδα Λέα Μπορκ (55,35μ.), ενώ τις καλύτερες φετινές επιδόσεις έχουν η Ιταλίδα Σοφία Κοπάρι (54,98μ.) και η Γερμανίδα Μαρί-Σόφι Μάκε (53,98μ.) (Η Γερμανία θα πρέπει να διαλέξει μία εκπρόσωπο). Μικρότερη όλων των συμμετεχουσών η δικιά μας ταλαντούχα πρωταθλήτρια, η 17χρονη Μαρίνα Χατζηκώστα, η οποία θα κυνηγήσει την κατάρριψη του δικού της παγκύπριου ρεκόρ Κ20, που είναι 51,32μ.

Συνολικές συμμετοχές: 18

Κυπριακή συμμετοχή: Μαρίνα Χατζηκώστα (08/02/2009) (ατομικό 51,32μ., φετινό 50,80μ.)

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23

Η Βαλεντίνα Σάββα ήρθε από την Καλιφόρνια με μοναδικό στόχο να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, από τη στιγμή που «μεγάλωσαν» αυτές που την κέρδισαν πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κ23 στο Μπέργκεν, Κουν και Τούτχιλ. Τα επιτεύγματα τής 20χρονης πρωταθλήτριάς μας τα αναφέραμε στην εισαγωγή και ελπίζουμε να είναι υγιής και να κάνει την καλύτερη πρεμιέρα στην καριέρα της. Από τις συμμετέχουσες, η Σάββα είναι η μοναδική που έριξε πάνω από τα 70 μέτρα (70,22μ.) και αναμένεται να έχει ως βασική ανταγωνίστρια τη Γαλλίδα Φλορελά Φραΐς (φετινό και ατομικό τα 69,08μ.). Διεκδικήτριες για μία θέση στο βάθρο αναμένεται να είναι κι άλλες αθλήτριες, από τις οποίες ξεχωρίζουν η Σουηδή Πατρίτσια Κάμγκα (69,14μ.) και η Ισπανίδα Άντρεα Σάλες (67,51μ.).

Συνολικές συμμετοχές: 13

Κυπριακή συμμετοχή: Βαλεντίνα Σάββα (17/05/2005) (ατομικό 70,22μ., φετινό /)

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23

Η Ουγγαρέζα Φανί Κόβερ ξεχωρίζει από τις ατομικές επιδόσεις στον ακοντισμό, έχοντας 58,13μ., χωρίς να το επιβεβαιώσει στην πρώτη φετινή της εμφάνιση (50,26μ.). Την καλύτερη φετινή επίδοση κατέγραψε η Ελβετίδα Ζαμπρίνα Μπος με 55,05μ. και την ακολουθεί η Γερμανίδα Νίνα Ράινκε με 54,26μ. Να κάνουμε αναφορά και στη Νορβηγίδα με όνομα... σιδηρόδρομο Ελεβίν Κάθλιν Αρτέσια Οκτάβια Σκάρε, η οποία έχει ατομικό 53,78μ. Αναμένεται και σε αυτό το αγώνισμα ανταγωνισμός για το βάθρο των νικητριών και ίσως δούμε εκπλήξεις.

Συνολικές συμμετοχές: 15

Κυπριακή συμμετοχή: Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (12/10/2004) (ατομικό 50,34μ., φετινό 49,40μ.)