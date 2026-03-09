Τιμητική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων 2026

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), ως επίσημη διοργανώτρια αρχή, ανακοινώνει τη σύσταση Τιμητικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων 2026, που θα φιλοξενηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Λευκωσία, στις 14 και 15 Μαρτίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την υψηλού επιπέδου θεσμική στήριξη προς μια διοργάνωση, που φέρνει την Ευρώπη στην Κύπρο, στον κλασικό αθλητισμό.

Στην Τιμητική Επιτροπή συμμετέχουν:

* Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κα Αθηνά Μιχαηλίδου

* Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωάννου

* Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γιώργος Χρυσοστόμου

* Ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Σταύρος Σταυρινίδης

Η Επιτροπή έχει αυστηρά επίτιμο και συμβολικό χαρακτήρα, αποτυπώνοντας τη συλλογική βούληση των θεσμών για την επιτυχή διοργάνωση ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού αθλητικού γεγονότος.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ κ. Περικλής Μάρκαρης ανέφερε:

«Η φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Κύπρο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την ΚΟΕΑΣ και τον κυπριακό στίβο. Στόχος μας είναι μια διοργάνωση αντάξια των υψηλότερων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που θα προβάλλει τη χώρα μας διεθνώς».

Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων 2026 αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους αθλητές και εθνικές αποστολές από ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει την ευκαιρία στους Κύπριους πρωταθλητές να αναδείξουν το ταλέντο και την αγωνιστική τους δύναμη απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ, μετατρέποντας τη Λευκωσία σε κέντρο του ευρωπαϊκού στίβου.

Η ΚΟΕΑΣ απευθύνει ανοικτό κάλεσμα στο φίλαθλο κοινό να γεμίσει το στάδιο και να στηρίξει με την παρουσία του τη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η δυναμική παρουσία τού κόσμου θα αποτελέσει το ισχυρότερο μήνυμα, ότι η Κύπρος μπορεί να φιλοξενεί και να αναδεικνύει διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου.

Στηρίξτε τους αθλητές και αθλήτριες, ζήστε τον παλμό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων και γιορτάστε μαζί μας τον αθλητισμό.