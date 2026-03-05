Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου παρουσίασε το μεσημέρι τής Πέμπτης, 5 Μαρτίου 2026, στο Δημαρχείο Στροβόλου, την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στο 25ος Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, το οποίο θα φιλοξενήσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, το σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026. Θα είναι η πρώτη διεθνής διοργάνωση στον ανοικτό στίβο στη χρονιά και στην Κύπρο θα παραβρεθούν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αθλητές στα αγωνίσματα ρίψεων. Την παρουσίαση της ομάδας έκανε ο πρόεδρος τής Οργανωτικής Επιτροπής και πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ κ. Περικλής Μάρκαρης, ο οποίος ανέφερε και λεπτομέρειες για τη διοργάνωση.

«Η ΚΟΕΑΣ κέρδισε πέρσι ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς ανταποκρίθηκε πλήρως στην εμπιστοσύνη που της επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, διοργανώνοντας με τεράστια επιτυχία το 24ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων. Μία διοργάνωση απαιτητική και με ιδιαιτερότητες, αφού περιλαμβάνει μόνο τα αγωνίσματα ρίψεων, στις κατηγορίες ανδρών - γυναικών και κάτω των 23 ετών. Οι ξένες αποστολές αναφέρθηκαν με κολακευτικά σχόλια για την όλη διοργάνωση, ενώ οι αθλητές, παρά τις ψηλές θερμοκρασίες, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι για τη φιλοξενία και το απέδειξαν με τις εξαιρετικές επιδόσεις τους.

»Βάλαμε ψηλά τον πήχη με την περσινή μας απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση και δουλεύουμε εντατικά, ούτως ώστε φέτος να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Αποτελεί τεράστια τιμή για την μικρή Κύπρο η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην οποία φέτος θα λάβουν μέρος περίπου 300 αθλητές και αθλήτριες και 130 προπονητές και άλλοι συνοδοί από 35 χώρες.

»Η παρουσία στην Κύπρο Ολυμπιονικών, Παγκόσμιων πρωταθλητών και πρωταθλητών Ευρώπης αποτελεί μία πρώτης τάξεως διαφήμιση για το νησί μας, το οποίο είναι ελκυστικός προορισμός για αθλητικό τουρισμό. Κάθε χρόνο έρχονται στην Κύπρο πολλοί αθλητές για προπονητική προετοιμασία, από αρκετές χώρες, οι οποίοι με την ευκαιρία τής διοργάνωσης τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων έχουν αυξηθεί».

Τα τελευταία δυσάρεστα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, μπορεί να προκάλεσαν και κάποια αναστάτωση στην Κύπρο, όμως δεν επηρεάζουν καθόλου τη διοργάνωση. Ο κ. Μάρκαρης ανέφερε σχετικά: «Επιθυμώ να υπογραμμίσω ότι η ασφάλεια και η ευημερία των αθλητών, των συνοδών και όλων των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, παραμένουν προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όσο και για την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή και την ΚΟΕΑΣ. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εύλογα προκαλούν κάποια ανησυχία και αβεβαιότητα, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις τοπικές αρμόδιες αρχές και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, σε καθημερινή βάση. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους της διοργάνωσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και τον πρόεδρο κ. Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ και επιβεβαιώνουμε ότι οι προετοιμασίες προχωρούν ειρηνικά και απρόσκοπτα, βάσει προγράμματος, προκειμένου να φιλοξενήσουμε με ασφάλεια τούς κορυφαίους Ευρωπαίους αθλητές και αθλήτριες στα αγωνίσματα ρίψεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 35 ευρωπαϊκές χώρες επιβεβαίωσαν χθες στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση».

Εν συνεχεία ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους χορηγούς μας και στους υποστηρικτές μας. «Θα ήθελα να εκφράσω, εκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Ομοσπονδίας, τις θερμές μας ευχαριστίες στους χορηγούς και υποστηρικτές μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΧΜ, για την απόφασή της να καταστεί ο ΜΕΓΑΣ χορηγός τής διοργάνωσης. Ευχαριστούμε θερμά την Allwyn που είναι ο διαχρονικός χορηγός της ΚΟΕΑΣ, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για την κυβερνητική απόφαση στήριξης της ΚΟΕΑΣ στην ανάληψη τής κορυφαίας αυτής αθλητικής διοργάνωσης. Ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στην εταιρεία Medochemie, με το προϊόν της Almiral Forte Gel, στον ΓΣΠ, στον Δήμο Στροβόλου, στο ΤΕΠΑΚ και στο χορηγό επικοινωνίας, τη Δημόσια Τηλεόραση τού ΡΙΚ που θα μεταδώσει απευθείας τη διοργάνωση στις 14 και 15 Μαρτίου».

Η κυπριακή ομάδα...

Ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ κ. Περικλής Μάρκαρης παρουσίασε ακολούθως τούς αθλητές και τις αθλήτριες, οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στο 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, που είναι οι ακόλουθοι:

ΑΝΔΡΕΣ

Σφαιροβολία: Πέτρος Μιχαηλίδης

Δισκοβολία: Ραφαήλ Ζαχαρία

Σφυροβολία: Αλέξανδρος Πουρσανίδης

Ακοντισμός: Σωτήρης Αχιλλέως

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δισκοβολία: Παρασκευή Θρασυβούλου

Σφυροβολία: Κωνσταντίνα Αντωνιάδου

ΑΝΔΡΕΣ Κ23

Σφαιροβολία: Κυριάκος Βασιλείου

Δισκοβολία: Κυριάκος Γενεθλή

Σφυροβολία: Ιωσήφ Κεσίδης

Ακοντισμός: Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ23

Δισκοβολία: Μαρίνα Χατζηκώστα

Σφυροβολία: Βαλεντίνα Σάββα

Ακοντισμός: Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου

* Αρχηγός της κυπριακής αποστολής θα είναι το μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΚΟΕΑΣ, παλιά πρωταθλήτριά μας, η Δώρα Κυριάκου.

Χαιρετισμός αντιδημάρχου Στροβόλου

Τα τρία στάδια στίβου τού ΓΣΠ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση, ανήκουν γεωγραφικά στον Δήμο Στροβόλου, ο οποίος μάς φιλοξένησε στο σπίτι του για τη συνέντευξη Τύπου. Ο δήμαρχος και η αντιδήμαρχος Στροβόλου, καθώς και το δημοτικό συμβούλιο, στήριξαν από την πρώτη στιγμή την ανάληψη από την ΚΟΕΑΣ τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, κάτι που ανέφερε και στον χαιρετισμό της η αντιδήμαρχος Στροβόλου κα Στέλλα Σουρμελή. «Η διοργάνωση τού φετινού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων στην Κύπρο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί μία επίστεψη της αφοσίωσης και της αριστείας τής ΚΟΕΑΣ. Αποδίδοντας κομβική σημασία στην ενίσχυση του αθλητισμού στον τόπο μας, ο Δήμος Στροβόλου, δεν χαιρετίζει απλώς τη διοργάνωση, αλλά συνδράμει ουσιαστικά και έμπρακτα στην υλοποίησή του».

Η κα Σουρμελλή, αναφερόμενη στους αθλητές και αθλήτριές μας τόνισε: «Στις ταραχώδεις εποχές που διανύουμε, οι αρετές τής αθλητοπρέπειας, της ευγενούς άμιλλας και του σεβασμού, είναι που θα μας καθοδηγήσουν σαν φάροι στον δρόμο της ειρήνης. Στα δικά σας πρόσωπα, αγαπητοί αθλητές, φεγγοβολούν οι αρετές αυτές. Εκφράζω τον ανυπέρβλητο θαυμασμό μας στο ήθος και το έργο σας και υπογραμμίζω ότι η στήριξή μας προς εσάς αποτελεί χρέος και ανείπωτη τιμή μας».

Χαιρετισμός Allwyn...

Σε μια περίοδο στην οποία πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν με τη βία να δημιουργήσουν χαμένους στην ανθρώπινη κοινωνία, υπάρχει μία εταιρεία, με τη στήριξη τής οποίας αναδεικνύονται μόνο νικητές. Διαχρονικός χορηγός τής ΚΟΕΑΣ και του κυπριακού αθλητισμού γενικότερα είναι η εταιρεία Allwyn. O Μάρκετινγκ Μάνατζερ τής Allwyn κ. Νίκος Μπενιουδάκης ανέφερε στον χαιρετισμό του: «Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, είμαστε εδώ για στείλουμε ένα θετικό μήνυμα: Η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητισμού. Η διοργάνωση του δεύτερου στη σειρά Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου του ΓΣΠ, αναδεικνύει τη χώρα μας σε σημείο αναφοράς. Συνεπώς, είμαστε εδώ για να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σπουδαία διοργάνωση και να συμβάλουμε στην επιτυχία της. Για την Allwyn, η στήριξη της ΚΟΕΑΣ δεν αποτελεί μια τυπική χορηγία. Είναι μια σταθερή συνεργασία, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την αγάπη μας για τον αθλητισμό και το κοινό μας όραμα: Να ενισχύουμε έμπρακτα την καθημερινή προσπάθεια των αθλητών μας να φτάνουν στην κορυφή, τιμώντας τη χώρα μας και εμπνέοντας τη νέα γενιά».

»Με την ευκαιρία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον σφυροβόλο Ιωσήφ Κεσίδη για την εξαιρετική του επίδοση, που κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίως μέχρι στιγμής. Παράλληλα, ο Μιχαήλ Αναστασάκης από την Ελλάδα, μέλος του προγράμματος Allwyn CHAMPS, θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων στη Λευκωσία, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία μας συνδέεται τόσο με τη διοργάνωση όσο και με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της. Ευχόμαστε στην ΚΟΕΑΣ κάθε επιτυχία στη διοργάνωση και στους αθλητές μας υψηλές επιδόσεις και διακρίσεις. Η Allwyn παραμένει σταθερά δίπλα σας, στηρίζοντας με συνέπεια την κοινή μας πορεία».

Χαιρετισμός ΜΕΓΑ χορηγού ΧΜ

Η επιτυχία στον αθλητισμό στηρίζεται σε πολλούς τομείς, όπως το ταλέντο, η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και άλλα. Ωστόσο, ο καθένας και η καθεμιά για να καταφέρει να προχωρήσει χρειάζεται και λίγο ψυχολογικό σπρώξιμο. Κάποιος δηλαδή να μπορεί να επενδύσει στο ταλέντο και να το βοηθήσει να ανελιχθεί και να φτάσει στην κορυφή. Κι όταν μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για... ΧΜ. Η εταιρεία ΧΜ αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους βασικούς συνοδοιπόρους τής ΚΟΕΑΣ, στηρίζοντας εμπράκτως τον Κύπριο αθλητή και αθλήτρια. Η ΧΜ, χωρίς δισταγμό, αποτελεί από την περσινή χρονιά τον ΜΕΓΑ χορηγό τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων.

Εκ μέρους τής ΧΜ απηύθυνε χαιρετισμό η υπεύθυνη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τής εταιρείας κα Άρτεμις Παπαζαχαρίου, λέγοντας: «Είναι μεγάλη μας χαρά ως XM να στηρίζουμε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων ως ΜΕΓΑΣ Χορηγός. Η χορηγία μας εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης και στόχο έχει να δώσει σε νεαρούς αθλητές, από όλη την Ευρώπη, την ευκαιρία να κυνηγήσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Όταν οι αθλητές πετυχαίνουν, νιώθουμε κι εμείς περήφανοι που συμβάλλουμε στην πορεία τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ιωσήφ Κεσίδης, που πέρσι τον Μάρτιο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και σημείωσε παγκύπριο ρεκόρ, κάνοντας περήφανους τόσο τον εαυτό του όσο και την πατρίδα μας, αλλά και εμάς ως χορηγούς. Στην XM παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό, τις αξίες της προσπάθειας και της αριστείας».

Χαιρετισμός Medochemie...

Από την περίοδο τού κορωνοϊού η φαρμακευτική εταιρεία Medochemie φροντίζει για την καλύτερη υγεία όλων μας και είναι από τους πιο πιστούς συμπαραστάτες των Κύπριων αθλητών και αθλητριών. Μάλιστα, με το προϊόν της Almiral Forte Gel συνεισφέρει στην άμεση αποκατάσταση οποιωνδήποτε μυικών προβλημάτων. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο διευθυντής πωλήσεων τής Medochemie κ. Νίκος Χριστίδης, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: «Η Medochemie, μία πρωτοπόρος φαρμακευτική βιομηχανία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο, στο πλαίσιο τού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει τον βασιλιά των αθλημάτων τον κυπριακό στίβο, ως μία διαχρονική αξία και μια δραστηριότητα που προσφέρει την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους μας να εξασκούνται, να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους, να συναγωνίζονται με άλλους, να πλάθουν χαρακτήρα διά μέσου των προσπαθειών τους, τις χαρές και τις απογοητεύσεις.

»Στηρίζουμε έμπρακτα, μέσω του νέου ενισχυμένου Almiral Forte Gel, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, έναν διεθνή αθλητικό θεσμό, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στους πρωταθλητές μας και τους μεγαλύτερους αθλητές τής Ευρώπης, να συναγωνιστούν στο υψηλότατο επίπεδο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στους συμπολίτες μας, να ζήσουν από κοντά μεγάλες συγκινήσεις».

Κάλεσμα στον κόσμο από Κεσίδη - Παρέλλη

Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριές μας που θα λάβουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων και βρίσκονται στην Κύπρο. Εκπροσωπώντας τους, ο κορυφαίος αυτήν τη στιγμή αθλητής μας στις ρίψεις, ο Ιωσήφ Κεσίδης, με το πρόσφατο τεράστιο παγκύπριο ρεκόρ στη σφυροβολία με 77,32μ., κάλεσε τον φίλαθλο κόσμο να βρεθεί το διήμερο 14 και 15 Μαρτίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ και να στηρίξει τις προσπάθειες όλων των αθλητών και αθλητριών μας. Προσωπικός στόχος τού ιδίου είναι να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο, στην κατηγορία κάτω των 23 ετών και να ρίξει όσο πιο μακριά μπορεί.

Πρεσβευτής τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων διεθνώς, είναι ο κορυφαίος Κύπριος αθλητής ρίψεων όλων των εποχών, ο Ολυμπιονίκης Απόστολος Παρέλλης, ο οποίος κάλεσε με τη σειρά του τον κόσμο να στηρίξει όλους τούς αθλητές και αθλήτριές μας και να τους βοηθήσει να πετύχουν νέες ατομικές επιδόσεις.