Νέο παγκύπριο ρεκόρ Κ10 ο Αντώνης Κατσαντώνης

Εντυπωσιακός σε ακόμα μία κούρσα ήταν σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2026, ο Αντώνης Κατσαντώνης, στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Ο γιος και αθλητής τού πρωταθλητή μας Πρόδρομου (Μάκη) Κατσαντώνη κέρδισε τα 60μ. με 6.69, καταρρίπτοντας το δικό του παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 20 ετών, που ήταν 6.72 και το οποίο είχε πετύχει φέτος, και πάλι στην Παιανία, στις 24 Ιανουαρίου.

Ο 18χρονος ταλαντούχος αθλητής μας πέρασε στην 4η θέση όλων των εποχών στα 60μ. κλειστού στίβου, πίσω από τους σπουδαιότατους σπρίντερ μας Γιάννη Ζησιμίδη (6.58), Άννινο Μαρκουλλίδη (6.61) και Πρόδρομο Κατσαντώνη (6.64)!!!

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό ταλέντο, το οποίο έχει και τα γονίδια των γονιών του, για να αφήσει εποχή στον κυπριακό στίβο, αφού ο Αντώνης Κατσαντώνης ουσιαστικά τη φετινή χρονιά αφοσιώνεται αποκλειστικά στο άθλημα τού στίβου, καθώς μέχρι την περσινή χρονιά ήταν τερματοφύλακας στις Ακαδημίες τού Ολυμπιακού Πειραιώς!!!

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΑ 60Μ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ

(1) Γιάννης Ζησιμίδης (28χρ.) 03/03/1996 6.58

(2) Άννινος Μαρκουλλίδης (28χρ.) 16/01/1999 6.61

(3) Πρόδρομος Κατσαντώνης (27χρ.) 14/03/2003 6.64

(4) Αντώνης Κατσαντώνης (18χρ.) 14/02/2026 6.69

(5) Παναγιώτης Ιωάννου (25χρ.) 17/02/2010 6.71

Διαβαστε ακομη