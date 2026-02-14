Βρίσκει τον... γρήγορο ρυθμό του ο Τράικοβιτς!

Αρχίζει να βρίσκει τον γνωστό γρήγορο ρυθμό του ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2026, το μεσημέρι, βελτίωσε ακόμα περισσότερο τη φετινή επίδοσή του στα 60μ. με εμπόδια, λαμβάνοντας μέρος στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου στην Παιανία.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη, παρά το ότι χτύπησε δυνατά το πρώτο εμπόδιο, εντούτοις στην πορεία της κούρσας ανέβασε ταχύτητα και τερμάτισε στην 1η θέση σε 7.60, βελτιώνοντας το 7.64 που πέτυχε την Τετάρτη (11/02/26) στο Βελιγράδι.

Θυμίζουμε ότι ο Μίλαν Τράικοβιτς είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός αθλητής μας που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόρουν (20-22 Μαρτίου) και θα προσαρμόσει αναλόγως το πρόγραμμα προπόνησής του, μαζί με τον προπονητή του, για να πάει πανέτοιμος στην Πολωνία.