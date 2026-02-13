Παγκύπριος Ημιμαραθώνιος και 2ο CRRGP την Κυριακή (15/02) στον Στρόβολο

Οι δρόμοι τού Στροβόλου θα γεμίσουν την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, με εκατοντάδες δρομείς κάθε ηλικίας, οι οποία θα λάβουν μέρος στον δεύτερο φετινό αγώνα σε δημόσιο δρόμο τής σειράς Cyprus Road Races Grand Prix. Νωρίτερα, στις 08:00 το πρωί με τη δροσούλα, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φετινό αγώνισμα των Medochemie Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 107ο Ανδρών και 69ο Γυναικών, που είναι ο Παγκύπριος Ημιμαραθώνιος. Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών και αθλητριών μας των μεγάλων αποστάσεων είναι αρκετά ικανοποιητική για την εποχή, καθώς έχουν εγγραφεί για να τρέξουν τα 21,0975 χιλιόμετρα, 24 άνδρες και 13 γυναίκες, προϊδεάζοντας για αρκετά καλούς χρόνους, καιρού επιτρέποντος βέβαια. Να αναφέρουμε ότι κάθε αθλητής και αθλήτρια θα πρέπει να παρουσιαστεί στη γραμματεία της διοργάνωσης, μπροστά από το Δημαρχείο Στροβόλου, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα τους, προσκομίζοντας το Δελτίο Υγείας τους του ΚΟΑ. Θυμίζουμε, ότι σε κάθε ένα αγώνισμα ξεχωριστά των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων, υπάρχει βαθμολογία για τούς έξι πρώτους αθλητές και αθλήτριες (6-5-4-3-2-1).

Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές στο Cyprus Road Races Grand Prix έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους χιλιάδες Κύπριους δρομείς να αποδεικνύουν την αγάπη και την προτίμησή τους στο μοναδικό αγώνα σε δημόσιο δρόμο στην Κύπρο, τα αποτελέσματα τού οποίου αναγνωρίζονται επίσημα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Θυμίζουμε ότι και οι φετινοί αγώνες Cyprus Road Races Grand Prix είναι αφιερωμένοι στην καταπολέμηση κάθε μορφής καρκίνου, με τα καθαρά έσοδα από τον παιδικό αγώνα να διατίθενται στο Nicholas Zoe Foundation και στις ενέργειες ενίσχυσης της προσπάθειας εξεύρεσης θεραπευτικής αγωγής για τον παιδικό καρκίνο.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς (ΑΣΑΕΦ) θα τιμήσει την Ημέρα Ίδρυσης τού Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM) στο Cyprus Road Races Grand Prix. λαμβάνοντας μέρος με πολυάριθμη ομάδα στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων. Άλλωστε, η Εθνική Φρουρά είναι ένας από τους συνδιοργανωτές της συγκεκριμένης διοργάνωσης, μαζί με την ΚΟΕΑΣ και την Αστυνομία Κύπρου, με κοινό σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί, για μια πιο ασφαλή κοινωνία». Το CISM ιδρύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1948 και αριθμεί 139 κράτη μέλη, με την Κύπρο να γίνεται μέλος το 1991. Αποσκοπεί στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις των κρατών - μελών του, συμβάλλοντας έτσι με τον τρόπο αυτό, μέσω του αθλητισμού, στην παγκόσμια ειρήνη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις...

Η Αστυνομία Κύπρου και η Τροχαία Λευκωσίας ενημερώνουν τούς πολίτες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενόψει τού αγώνα Cyprus Road Races Grand Prix, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τις 07:00 το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, έως τις 11:30. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου, από τη συμβολή με τα φώτα τροχαίας της Λεωφόρου Αθαλάσσας μέχρι τον κυκλικό κόμβο με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στην περιοχή Λακατάμιας. Οι οδηγοί προτρέπονται να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που θα βρίσκονται επί τόπου.

* Θυμίζουμε ότι σε κάθε έναν αγώνα σε δημόσιο δρόμο Cyprus Road Races Grand Prix υπάρχει ειδικό μετάλλιο με ανάγλυφα χαραγμένο σε αυτό ένα χαρακτηριστικό τού Δήμου που φιλοξενεί τη διοργάνωση, το οποίο για τον Στρόβολο είναι το Πολιτιστικό τού Κέντρο.

* Οι συμμετέχοντες μπορούν να παραλάβουν τον αριθμό τους (bib number) από τη γραμματεία στον χώρο εκκίνησης των αγώνων, μπροστά από το Δημαρχείο Στροβόλου, είτε μία ώρα πριν από την έναρξη τού αγώνα τους, είτε το πρωινό τού Σαββάτου (14/02/26) από τις 11:00 έως τις 13:30. Την Παρασκευή (13/02/26) και μέχρι τις 13:00 η παραλαβή μπορεί να γίνει στα γραφεία τής ΚΟΕΑΣ στο Ολυμπιακό Μέγαρο (Αμφιπόλεως 21, 1ος Όροφος, Γραφείο Β110).

* Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/cgpstrovolos/, καθώς και στην ιστοσελίδα τής διοργάνωσης https://cyprusroadracesgp.org.cy/strovolos/, στην οποία μπορείτε να δείτε και τις διαδρομές. Επίσης, για συνεχή ενημέρωση για όλα τα Cyprus Road Races Grand Prix στη διάρκεια τής χρονιάς, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα τής διοργάνωσης στο Facebook https://www.facebook.com/CyprusRoadRacesGrandPrix

Καλή επιτυχία σε όλους και όλες...

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (15/02/26)

08:00 Perskindol Παγκύπριος Ημιμαραθώνιος Ανδρών / Γυναικών

09:15 Medochemie 10χμ Ανδρών / Γυναικών

10:15 KEAN 5χμ Ανδρών / Γυναικών και εταιρικός

11:20 Metro Kids Race για παιδιά 7-12 ετών

11:20 Blue Farmacy Family Fun Run για οικογένειες με παιδιά μέχρι 6 ετών

ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

ΑΝΔΡΕΣ: Αμίν Χαντίρι (ΓΣΖ) 1:02:02 29/01/23 Μαρόκο

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Θάλεια Χαραλάμπους (ΓΣΟ) 1:14.40 17/10/20 Γκντίνια

ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

2021: Μάριος Αποστολίδης (ΓΣΕ) 1:16:19

2022: Αμίν Χαντίρι (ΓΣΖ) 1:05:37

2023: Γιώργος Τοφή (ΓΣΕ) 1:10:49

2024: Γιώργος Τοφή (ΓΣΕ) 1:08:44

2025: Αμίν Χαντίρι (ΓΣΖ) 1:07:26

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

2021: Θάλεια Χαραλάμπους (ΓΣΟ) 1:20:49

2022: Μαρία Παπαναστασίου (ΓΣΟ) 1:23:04

2023: Έλια Ιωάννου (ΓΣΠ) 1:20:08

2024: Θάλεια Χαραλάμπους (ΓΣΟ) 1:14:58

2025: Μαρία Παπαναστασίου (ΓΣΟ) 1:20:00