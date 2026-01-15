ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς η Έλενα Κουλιτσένκο!

Κορυφαία Κύπρια αθλήτρια της χρονιάς για δεύτερη (και διαδοχική) χρονιά αναδείχθηκε η Έλενα Κουλιτσένκο, μέσα από τις ψήφους των αθλητικών συντακτών!

Η άλτρια του ύψους, που το 2025 κατετάγη 9η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και 7η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, ενώ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε ανοιχτό και κλειστό στο πρωτάθλημα του NCAA, πήρε 1.718 βαθμούς από την ψηφοφορία της ΕΑΚ και βραβεύτηκε στην 53η Γιορτή των Αρίστων. Σημειώνεται πως αυτή είναι η τρίτη της παρουσία στην τελική πεντάδα καθώς το 2023 ήταν δεύτερη.

Τη δεύτερη θέση (επίσης όπως και πέρσι) με 1.209 βαθμούς πήρε η Κάλια Αντωνίου, που το 2025 κατέρριψε πολλές φορές τα παγκύπρια ρεκόρ. Πέραν των δυο δεύτερων θέσεων τις τελευταίες δυο χρονιές, ήταν πρώτη το 2022 και το 2023, ενώ το 2020 και το 2021 ήταν τρίτη.

Τρίτη για το 2025 ψηφίστηκε μία διεθνής ποδοσφαιρίστρια, η Άντρη Βιολάρη (973β.) η οποία διαπρέπει στο πρωτάθλημα της Ελλάδας με την νταμπλούχο ΑΕΚ Αθηνών και είναι εκ των κορυφαίων της Εθνικής μας ομάδας.

Τέταρτη αναδείχθηκε η αργυρή Βαλκανιονίκης Ολίβια Φωτοπούλου που βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα για τρίτη σερί χρονιά (σ.σ. τις προηγούμενες δύο ήταν δεύτερη) και πέμπτη βγήκε η Βαλεντίνα Σάββα, στη δεύτερη συμμετοχή της στην κορυφαία πεντάδα μετά το 2022, οπότε και ήταν τέταρτη. Η νεαρή σφυροβόλος το 2025 έγινε η πρώτη σφυροβόλος που ρίχνει τη σφύρα πάνω από τα 70 μέτρα, με την επίδοση των 70,22μ.  

Κατηγορίες

ΣΤΙΒΟΣΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

