Το πρόγραμμα των αγώνων της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος Futsal
Με τους πρώτους αγώνες της δεύτερης φάσης συνεχίζεται η δράση του Πρωταθλήματος Futsal και η αυλαία θα ανοίξει την Τρίτη 10 Μαρτίου.
Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος και η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, θα προκριθεί στην επόμενη φάση.
Στην πρεμιέρα αυτής της φάσης, απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο πρώτος αγώνας ΑΠΟΕΛ – Απόλλων.
Πρώτοι αγώνες β’ φάσης
Τρίτη, 10 Μαρτίου
20:00 Ομόνοια – ΕΝ Λατσιών με την ακόλουθη διαιτητική ομάδα:
Πρώτος Διαιτητής: Στέλιος Χριστοδούλου
Δεύτερος διαιτητής:Αναστάσιος Μηναϊδης
Τρίτος διαιτητής: Φίλιππος Κουρρά
Χρονομέτρης: Μαρία Μυρτώ Κογκορόζη
Παρατηρητής: Ανδρέας Δημητρίου
Πέμπτη, 12 Μαρτίου
19:00 ΑΕΛ – Ελπίδα Αστρομερίτη
19:30 ΑΠΟΕΛ – Απόλλων
20:00 Skyling ΑΕΚ – Αραράτ
Δεύτεροι αγώνες β’ φάσης
Παρασκευή, 13 Μαρτίου
20:30 ΕΝ Λατσιών – Ομόνοια
Δευτέρα, 16 Μαρτίου
20:00 Αραράτ – Skyling ΑΕΚ
20:30 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
Τρίτη, 17 Μαρτίου
20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΛ
Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης χρειαστεί και τρίτος αγώνας σε οποιοδήποτε ζευγάρι ομάδων, θα καθοριστεί τρίτος αγώνας.