Το πρόγραμμα των αγώνων της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος Futsal

Με τους πρώτους αγώνες της δεύτερης φάσης συνεχίζεται η δράση του Πρωταθλήματος Futsal και η αυλαία θα ανοίξει την Τρίτη 10 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος και η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, θα προκριθεί στην επόμενη φάση.

Στην πρεμιέρα αυτής της φάσης, απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο πρώτος αγώνας ΑΠΟΕΛ – Απόλλων.

Πρώτοι αγώνες β’ φάσης

Τρίτη, 10 Μαρτίου

20:00 Ομόνοια – ΕΝ Λατσιών με την ακόλουθη διαιτητική ομάδα:

Πρώτος Διαιτητής: Στέλιος Χριστοδούλου

Δεύτερος διαιτητής:Αναστάσιος Μηναϊδης

Τρίτος διαιτητής: Φίλιππος Κουρρά

Χρονομέτρης: Μαρία Μυρτώ Κογκορόζη

Παρατηρητής: Ανδρέας Δημητρίου

Πέμπτη, 12 Μαρτίου

19:00 ΑΕΛ – Ελπίδα Αστρομερίτη

19:30 ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

20:00 Skyling ΑΕΚ – Αραράτ

Δεύτεροι αγώνες β’ φάσης

Παρασκευή, 13 Μαρτίου

20:30 ΕΝ Λατσιών – Ομόνοια

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

20:00 Αραράτ – Skyling ΑΕΚ

20:30 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

Τρίτη, 17 Μαρτίου

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΛ

Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης χρειαστεί και τρίτος αγώνας σε οποιοδήποτε ζευγάρι ομάδων, θα καθοριστεί τρίτος αγώνας.