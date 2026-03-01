ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπούμπκα συνεχάρη τον Καραλή για το 6.17μ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μπούμπκα συνεχάρη τον Καραλή για το 6.17μ!

Το 6.17μ του Εμμανουήλ Καραλή στο Πανελλήνιο κλειστού (28/2) τον ανέβασε στο Νο2 όλων των εποχών. Ο Σεργκέι Μπούμπκα επικοινώνησε μαζί του για να τον συγχαρεί.

Η στιγμή ήταν από εκείνες που ξεπερνούν τα όρια ενός εθνικού πρωταθλήματος και ταξιδεύουν αμέσως σε όλο τον κόσμο του στίβου.

Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στα 6.17μ και έκανε την Παιανία να παραμιλά.

Η επίδοση δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ρεκόρ. Με το 6.17μ, ο Καραλής ανέβηκε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο επί κοντώ, πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις και το 6.30μ. Στη διαδρομή προς αυτή την ιστορική κορυφή, ξεπέρασε δύο ορόσημα: το 6.15μ του Σεργκέι Μπούμπκα και το 6.16μ του Ρενό Λαβιλενί, γράφοντας τη δική του γραμμή στην παγκόσμια λίστα.

Το μέγεθος της επίδοσης φάνηκε και από την αντίδραση ενός ανθρώπου που έχει ταυτίσει το όνομά του με τα «αδύνατα» στο επί κοντώ. Ο Σεργκέι Μπούμπκα, ο «τσάρος των αιθέρων», ενημερώθηκε άμεσα και επικοινώνησε με τον Έλληνα άλτη για να τον συγχαρεί. Ο Ουκρανός θρύλος έχει δείξει πολλές φορές τη συμπάθειά του προς τον Καραλή και αυτή τη φορά δεν θα μπορούσε να λείψει από τη μεγάλη στιγμή.

Καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία έπαιξε ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της ΔΟΕ, που βρέθηκε στο στάδιο και «ένωσε» το παρόν με την ιστορία: ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο τον Μπούμπκα, μεταφέροντας τον παλμό από την Παιανία σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές που γνώρισε ποτέ το αγώνισμα.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γκουαρντιόλα υπερασπίσθηκε τους μουσουλμάνους παίκτες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

19 οι Νορβηγοί και έξι οι ξένοι - Η Μπόντο το έκανε και πέτυχε!

Απόψεις

|

Category image

Ο ΝτεΡόζαν θέλει να αγωνιστεί είτε στους Λέικερς είτε στους Κλίπερς

NBA

|

Category image

«Αποχωρεί και ο Δώνης μετά τον Φορτούνη από την Αλ Καλίτζ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα χρεωκοπήσει εάν μία χρονιά γίνει η υπέρβαση...

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE όλες οι εξελίξεις - Οργή και αντίποινα του Ιράν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έγινε... πρώτος ο Σέρβος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτά που ζητάει ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιαμάλ: Πρώτος 18χρονος με χατ-τρικ στη LaLiga μετά το 1967

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ακρίτας-ΕΝΥ, ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Άρης-Πάφος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μπούμπκα συνεχάρη τον Καραλή για το 6.17μ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ένα εξαιρετικό τουρνουά, εξαρτάται από τον Τραμπ και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοιχτό το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Vinicius Law» στο Μουντιάλ: Αλλαγές στο VAR και αυστηρές ποινές για κάλυψη στόματος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν... αντέχει άλλο στραβοπάτημα η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη