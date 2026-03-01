Ο Μπούμπκα συνεχάρη τον Καραλή για το 6.17μ!

Η στιγμή ήταν από εκείνες που ξεπερνούν τα όρια ενός εθνικού πρωταθλήματος και ταξιδεύουν αμέσως σε όλο τον κόσμο του στίβου.

Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στα 6.17μ και έκανε την Παιανία να παραμιλά.

Η επίδοση δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ρεκόρ. Με το 6.17μ, ο Καραλής ανέβηκε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο επί κοντώ, πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις και το 6.30μ. Στη διαδρομή προς αυτή την ιστορική κορυφή, ξεπέρασε δύο ορόσημα: το 6.15μ του Σεργκέι Μπούμπκα και το 6.16μ του Ρενό Λαβιλενί, γράφοντας τη δική του γραμμή στην παγκόσμια λίστα.

Το μέγεθος της επίδοσης φάνηκε και από την αντίδραση ενός ανθρώπου που έχει ταυτίσει το όνομά του με τα «αδύνατα» στο επί κοντώ. Ο Σεργκέι Μπούμπκα, ο «τσάρος των αιθέρων», ενημερώθηκε άμεσα και επικοινώνησε με τον Έλληνα άλτη για να τον συγχαρεί. Ο Ουκρανός θρύλος έχει δείξει πολλές φορές τη συμπάθειά του προς τον Καραλή και αυτή τη φορά δεν θα μπορούσε να λείψει από τη μεγάλη στιγμή.

Καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία έπαιξε ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της ΔΟΕ, που βρέθηκε στο στάδιο και «ένωσε» το παρόν με την ιστορία: ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο τον Μπούμπκα, μεταφέροντας τον παλμό από την Παιανία σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές που γνώρισε ποτέ το αγώνισμα.

