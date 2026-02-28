BINTEO: Διέλυσε τα... κοντέρ ο Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ και Nο1 επίδοση στον κόσμο!

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρώτης ημέρας των τελικών στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, καθώς σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ ξεκίνησε τον αγώνα του περνώντας με επιτυχία τα 5,70μ., ύψος που ουσιαστικά του εξασφάλισε την κορυφή. Στη συνέχεια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια και τα 5,90μ., δείχνοντας από νωρίς πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Η κορυφαία στιγμή ήρθε όταν ο πήχης τοποθετήθηκε στα 6,07μ. Ο Καραλής πέρασε το ύψος με την πρώτη του προσπάθεια, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου που ο ίδιος κατείχε με 6,05μ. από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού του 2025.

Παράλληλα, η επίδοση αυτή τον έφερε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ξεπερνώντας το 6,06μ. που είχε σημειώσει ο Μόντο Ντουπλάντις.

sdna.gr