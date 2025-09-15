ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Η συνήθεια που έγινε λατρεία - Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά ο Ντουπλάντις!

O απίθανος Μόντο Ντουπλάντις αφότου εξασφάλισε το χρυσό κερδίζοντας τον Εμμανουήλ Καραλή, επιχείρησε να καταρρίψει για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και το κατόρθωσε περνώντας τον πήχη στα 6,30μ.!

Όριό του ο ουρανός!

Ο μυθικός Μόντο Ντουπλάντις δεν σταματά να σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ κάτι που έπραξε για 14η (!) φορά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο Σουηδός υπεραθλητής, αφότου έδωσε μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή για το χρυσό, το οποίο εξασφάλιζε κρατώντας τον Ελλαδίτη στο αργυρό, έβαλε στόχο το νέο παγκόσμιο ρεκόρ, βάζοντας τον πήχη στα 6,30μ.

 

Ο Ντουπλάντις στην τρίτη του προσπάθεια κατάφερε να καταρρίψει το προσωπικό του και παγκόσμιο ρεκόρ, για 14η φορά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τρελά πανηγύρια στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο με τον κόσμο να καταχειροκροτά τον μυθικό αυτό αθλητή.

Δείτε σε βίντεο την προσπάθειά του:

Κατηγορίες

ΣΤΙΒΟΣΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

