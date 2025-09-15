Αργυρός στο Παγκόσμιο ο φοβερός Καραλής!

Ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου πέρασε στον λαιμό του το ασημένιο μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6.00μ. για 13η φορά, πίεσε μέχρι τέλους τον Ντουπλάντις και εν τέλει ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

O κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ και τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών παγκοσμίως άφησε το πρώτο ύψος, που είναι το 5.55μ, και ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.75μ, που πέρασε με άνεση.

Στη συνέχεια αποφάσισε να μην επιχειρήσει στα 5,85μ., αλλά άνετος ξεπέρασε και τα 5,90μ.

Ο Καραλής έριξε τον πήχη τις δύο πρώτες φορές στα 5,95μ., αλλά πέρασε με την τρίτη του προσπάθεια, ενώ με τρομερό αέρα πέρασε με την πρώτη τα 6,00μ.

Ακολούθως, ο Καραλής άφησε τα 6.05μ. και επιχείρησε στα 6.10μ, μην καταφέρνοντας να περάσει τον πήχη στο πρώτο άλμα.

Με τον Αρμάντ Ντουπλάντις να περνά τα 6.10μ. ο Καραλής προσπάθησε στα 6.15μ., τα οποία δεν μπόρεσε να περάσει στην πρώτη του προσπάθεια, όπως συνέβη και στα 6.20μ.

Έχοντας ανεβάσει πλέον το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6.08μ (επίδοση που είχε σημειώσει στο Βόλο στο Stoiximan Πανελλήνιο πρωτάθλημα) έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και μπήκε στους τέσσερις κορυφαίους όλων των εποχών, μετά τους Σεργκέι Μπούμκα, Ρενό Λαβιλενί και φυσικά τον Αρμαντ Ντουμπλάντις.

Κάπως έτσι, κατέκτησε το 7ο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει πανηγυρίσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Αναλυτικά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής σε επίπεδο ανδρών

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο 2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ 2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν 2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι 2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη 2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη 2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

Τα 13 άλματα του Καραλή από 6 μέτρα και πάνω:

25/08/2024 6.00μ. Σιλεσία, Πολωνία

22/02/2025 6.01μ. Πειραιάς/ΣΕΦ, Ελλάδα (κλειστός)

28/02/2025 6.02μ. Κλερμόν Φεράν, Γαλλία (κλειστός)

13/03/2025 6.00μ. Ουψάλα, Σουηδία (κλειστός)

22/03/2025 6.05μ. Ναντζίνγκ – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Κίνα (κλειστός)

03/05/2025 6.01μ. Σαοξινγκ, Κίνα

06/07/2025 6.00μ. Fly Athens, Ελλάδα

02/08/2025 6.08μ. Βόλος – Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Ελλάδα

12/08/2025 6.02μ. Bουδαπέστη, Ουγγαρία

16/08/2025 6.00μ. Σιλεσία, Πολωνία

19/08/2025 6.02μ. Λωζάνη, Ελβετία

27/08/2025 6.00μ. Ζυρίχη, Ελβετία

15/09/2025, 6.00μ. Τόκιο, Ιαπωνία

sport24.gr