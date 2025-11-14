ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάριον Τζόουνς: Ήταν η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο, σήμερα δείχνει ανήμπορη να περπατήσει!

Η Μάριον Τζόουνς δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο μιλάει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά

Η Αμερικανίδα αθλήτρια σημάδεψε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ, όπου κέρδισε τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια.

Και μετά τα... έχασε όλα. Της αφαιρέθηκαν τα μετάλλιά της για χρήση ντόπινγκ και επειδή είπε ψέματα κατά τη διάρκεια της έρευνας καταδικάστηκε επίσης σε έξι μήνες φυλάκιση.

Τώρα, στην ηλικία των 50 ετών, ζει μια δύσκολη ζωή, καθώς τα τελευταία χρόνια παλεύει με μια σπάνια αυτοάνοση απομυελινωτική ασθένεια που επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό.

Η Αμερικανίδα ακούγεται στο βίντεο να παραπονιέται ότι χρειάζεται υποστήριξη ακόμα και όταν κατεβαίνει τις σκάλες, επειδή τα γόνατά της είναι επίσης σε πολύ κακή κατάσταση.

«Με ρωτούν πάντα: "Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!" Κανείς δεν ρωτάει πώς είναι τα γόνατά μου. Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει.

Διαγνώστηκε με την ασθένεια πριν από πέντε χρόνια. Στην αρχή, ήταν προσωρινά παράλυτη και ανίκανη να περπατήσει. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει εγχύσεις κάθε δεύτερη εβδομάδα.

 

 

ΣΤΙΒΟΣ

